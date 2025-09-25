Edizione n° 5835

Home // Foggia // Foggia, riapre il punto vendita Dok: spazi rinnovati e servizi potenziati per i clienti

SUPERMERCATI Foggia, riapre il punto vendita Dok: spazi rinnovati e servizi potenziati per i clienti

L’inaugurazione ha visto la presenza di numerosi clienti affezionati, curiosi di scoprire le novità introdotte

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Settembre 2025
Foggia // Lifestyle //

È stato ufficialmente riaperto a Foggia, dopo un periodo di lavori di restyling, lo storico punto vendita Dok, che si presenta oggi al pubblico con un look completamente rinnovato e una proposta commerciale ancora più moderna e funzionale. L’inaugurazione ha visto la presenza di numerosi clienti affezionati, curiosi di scoprire le novità introdotte all’interno del supermercato.

Tra i principali interventi, spiccano l’ampliamento degli spazi espositivi, un nuovo allestimento pensato per garantire un’esperienza di acquisto più comoda e intuitiva, oltre a reparti riorganizzati per valorizzare la freschezza e la qualità dei prodotti. Il layout, moderno ed essenziale, è stato progettato per agevolare la spesa quotidiana, riducendo i tempi di ricerca e migliorando la fruibilità degli ambienti.

La riapertura del punto vendita non rappresenta soltanto un miglioramento estetico e logistico, ma anche un investimento concreto per il territorio: oltre al mantenimento dei posti di lavoro, la rinnovata struttura punta a rafforzare il legame con la comunità locale, offrendo un servizio di prossimità sempre più attento alle esigenze delle famiglie foggiane.

Con questa nuova veste, Dok conferma la propria volontà di continuare a essere un punto di riferimento per la spesa, coniugando tradizione e innovazione, qualità e convenienza.

1 commenti su "Foggia, riapre il punto vendita Dok: spazi rinnovati e servizi potenziati per i clienti"

  1. Si, ci sono stato stamattina e devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro. Tutto è realizzato per venire incontro alle esigenze dell’avventore. L’unico suggerimento che mi sentirei di dare è sui prezzi dei prodotti. Se fossero più competitivi, concorrenziali, il Supermercato DOK sarebbe il top del top. Per il resto, nulla da eccepire.

Nessun campo trovato.