GARGANO — Un fine settimana all’insegna del relax e del cielo sereno, almeno in gran parte, ma con qualche possibilità di annuvolamenti e qualche pioggia locale, specie verso sabato. È questo, in sintesi, lo scenario atmosferico previsto per il Gargano e le zone limitrofe nelle giornate che vanno da giovedì 25 a sabato 27 settembre, secondo le ultime elaborazioni dei modelli meteo regionali.

Giovedì 25: bel tempo, qualche nube sparsa al mattino

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da una stabilità atmosferica diffusa grazie all’insediarsi di un campo di alte pressioni su buona parte della Puglia. Anche nel Gargano il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Qualche nube sparsa potrà manifestarsi nelle ore del mattino, in particolare sulle zone collinari o vicine alle foreste interne, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni.

Le temperature si manterranno gradevoli: i valori minimi si aggireranno intorno ai 14-15 °C, mentre le massime potranno raggiungere punte di 22-23 °C, con una sensazione termica confortevole per attività all’aperto o passeggiate nei centri storici. Il vento soffierà moderato da nord-ovest, con tendenza a ruotare nel corso della giornata verso nord-nord-ovest. Nei mari circostanti, il Basso Adriatico e il Canale d’Otranto risulteranno mossi. Il livello zero termico si troverà attorno a 3.850 metri circa.



Venerdì 26: reiterazione del tempo stabile, possibili nubi serali

Venerdì si conferma una giornata dominata dall’alta pressione su tutta la Puglia, con condizioni sostanzialmente serene o poco nuvolose anche nel Gargano. Nelle prime ore della giornata le condizioni saranno simili a quelle di giovedì: cielo limpido o con leggere velature. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potrebbe manifestarsi un aumento della nuvolosità sulle zone interne e collinari, pur senza fenomeni significativi associati.

Le temperature subiranno una lieve flessione: gli estremi termici previsti vanno da 13-14 °C nelle ore notturne a 19-20 °C nel corso del pomeriggio. Il vento sarà debole, proveniente inizialmente da sud-ovest e con rotazione verso nord-est. I mari risulteranno da poco mosso a mosso.

I modelli 3B meteo anticipano la possibilità che nel Salento e sulle coste ioniche vi sia un aumento nuvoloso progressivo nel pomeriggio; per il Gargano, però, le probabilità di pioggia restano basse.

Sabato 27: indebolimento dell’alta pressione e rischio piogge pomeridiane

Sabato la situazione cambia leggermente: l’alta pressione perde progressivamente vigore e lascia spazio all’ingresso di correnti più umide, con possibilità di peggioramento soprattutto nella seconda metà della giornata. Nel Gargano, al mattino, si attendono condizioni variabili con alternanza di schiarite e nubi sparse, ma verso il pomeriggio e la sera non si esclude la comparsa di deboli piogge sparse.

Le zone costiere potrebbero vedere qualche rovescio locale, specie verso l’interno o in prossimità dei rilievi. Le temperature massime dovrebbero restare contenute, nell’intorno di 18-20 °C, con minime intorno a 12-14 °C. Il vento tenderà a ruotare da sud-ovest verso nord-est, e i mari saranno poco mossi. Lo zero termico scenderà fino a circa 3.300 metri.

Consigli utili per il weekend