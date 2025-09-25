Edizione n° 5834

Home // Cerignola // Il Cerignola rimonta e vince a Salerno: Emmausso e Cuppone protagonisti

RIMONTA Il Cerignola rimonta e vince a Salerno: Emmausso e Cuppone protagonisti

L’Audace Cerignola espugna l’Arechi in una partita spettacolare, rimontando due gol contro la Salernitana

Il Cerignola rimonta e vince a Salerno: Emmausso e Cuppone protagonisti

Salernitana-Cerignola - Fonte Immagine: salerno.corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Settembre 2025
Cerignola // Sport //

L’Audace Cerignola espugna l’Arechi in una partita spettacolare, rimontando due gol contro la Salernitana, ancora a punteggio pieno prima della gara. Una vittoria che muove la classifica e rafforza l’autostima della squadra pugliese.

La rimonta dei ragazzi di Cerignola è stata favorita dall’espulsione per doppia ammonizione di Galo Capomaggio, tra i giocatori più attesi, sul punteggio di 2-0. Emmausso e Cuppone si sono distinti trascinando la squadra verso il successo e completando un recupero esaltante.

Per la Salernitana, che schierava gli ex Cerignola Raffaele, Tascone e Capomaggio, è arrivata la prima battuta d’arresto stagionale, mentre l’Audace Cerignola si conferma squadra temibile e determinata nelle sfide in trasferta.

