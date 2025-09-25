Edizione n° 5834

ANIC // "Incidente ANIC, 26 settembre 1976": speciale StatoQuotidiano.it
24 Settembre 2025 - ore  12:01

Puglia. Ufficiale, indette le elezioni regionali per il 23 e il 24 novembre 2025
24 Settembre 2025 - ore  11:19

Home // Foggia // La Capitanata a Pontida con Massimo Russo del Team “Federico II di Svevia”

PONTIDA La Capitanata a Pontida con Massimo Russo del Team “Federico II di Svevia”

Il Team “Federico II di Svevia”, ha preso parte al raduno di Pontida della Lega, guidato dal Team leader Massimo Russo

La Capitanata a Pontida con Massimo Russo del Team “Federico II di Svevia”

Roberto Vannacci e Massimo Russo - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Settembre 2025
Foggia // Politica //

Il Team “Federico II di Svevia”, rappresentante del Gen. Roberto Vannacci in Capitanata, ha preso parte al raduno di Pontida della Lega, guidato dal Team leader Massimo Russo. Vannacci è vicesegretario nazionale del partito e l’evento ha rappresentato un momento di confronto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, comprese le elezioni in Puglia.

Siamo arrivati da tutta Italia per incontrare il Generale e per consolidare il nostro impegno in vista delle sfide elettorali”, ha dichiarato Russo al rientro a Foggia. Il leader del Team ha sottolineato l’entusiasmo crescente nei confronti di Vannacci, visibile anche attraverso un abbigliamento mimetico scelto per distinguersi nella platea di Pontida.

A Foggia, a soli quattro mesi dalla nascita del Team e nonostante il periodo estivo, sono già stati superati i cento iscritti. Russo ha inoltre confermato di aver discusso con il Comandante locale della situazione politica in Puglia, definendo prossimi incontri per pianificare strategie mirate nella provincia e nel capoluogo.

