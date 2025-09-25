Edizione n° 5835

Mercato immobiliare: la Puglia si conferma tra le regioni più attrattive d'Italia
26 Settembre 2025 - ore  11:05

I video degli abusi nella chat di classe, orrore a Vasto
26 Settembre 2025 - ore  10:14

Home // Manfredonia // Manfredonia: il 26 e 27 settembre al via il percorso per la creazione dell’Osservatorio Epidemiologico

OSSERVATORIO Manfredonia: il 26 e 27 settembre al via il percorso per la creazione dell’Osservatorio Epidemiologico

Un progetto volto a monitorare gli effetti dell’inquinamento sulla salute e a promuovere politiche pubbliche basate su dati scientifici

Manfredonia: 26 settembre 1976, dal movimento cittadino all'osservatorio epidemiologico

Anic Enichem - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il 26 e 27 settembre 2025, Manfredonia avvia il percorso per la creazione dell’Osservatorio Epidemiologico nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Manfredonia/Monte Sant’Angelo, un progetto volto a monitorare gli effetti dell’inquinamento sulla salute e a promuovere politiche pubbliche basate su dati scientifici.

A 49 anni dall’incidente industriale del 1976, il Comune, insieme ad AReSS Puglia, ASL Foggia, ISDE Foggia e Casa della Salute e dell’Ambiente, organizza due giornate di incontri pubblici per avviare un percorso partecipato ispirato al modello One Health, che riconosce l’interconnessione tra salute umana, ambiente e contesto socio-economico.

Venerdì 26 settembre – “Dal movimento cittadino all’Osservatorio Epidemiologico”
Alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune, si terrà l’incontro di avvio ufficiale del progetto. Saranno presentate le basi dell’accordo tra Comune, AReSS Puglia e Casa della Salute e dell’Ambiente, finalizzato alla creazione di un sistema integrato di sorveglianza epidemiologica. L’obiettivo è raccogliere e analizzare dati sanitari, ambientali e sociali in modo trasparente e partecipativo, per supportare decisioni pubbliche informate.

Sabato 27 settembre – “Ambiente, Salute, Biodiversità e Partecipazione”
Dalle 08:30, sempre presso la Sala Consiliare, si terrà un evento formativo multidisciplinare, rivolto a personale sanitario, cittadini e rappresentanti di enti e associazioni. L’incontro, in fase di accreditamento ECM, approfondirà il legame tra ambiente, salute, biodiversità e partecipazione civica, secondo i principi del modello One Health, con esperti della sanità e della ricerca ambientale.

Il Sindaco Domenico La Marca ha sottolineato: “Con queste due giornate lanciamo un percorso concreto: dati trasparenti, responsabilità condivise e strumenti operativi per costruire politiche pubbliche basate sull’evidenza. L’Osservatorio Epidemiologico sarà il primo passo per restituire alla comunità il diritto a un ambiente sano e a decisioni informate.”

Le giornate del 26 e 27 settembre rappresentano un passaggio fondamentale per Manfredonia, trasformando la memoria di un passato complesso in motore di cambiamento verso un futuro sostenibile e condiviso.

Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.

Lascia un commento

Nessun campo trovato.