Home // Cronaca // Manfredonia: il 27 settembre il convegno “Cardiochirurgia e interventi trans-catetere”

CONVEGNO Manfredonia: il 27 settembre il convegno “Cardiochirurgia e interventi trans-catetere”

A partire dalle ore 9.00 presso il Regio Hotel Manfredi di Manfredonia, si terrà il convegno presieduto dal prof. Domenico Paparella

Manfredonia: il 27 settembre il convegno “Cardiochirurgia e interventi trans-catetere"

Prof. Domenico Paparella

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il 27 settembre 2025, a partire dalle ore 9.00 presso il Regio Hotel Manfredi di Manfredonia, si terrà il convegno “Cardiochirurgia e interventi trans-catetere: New and Now nel Policlinico Universitario di Foggia”, presieduto dal prof. Domenico Paparella, Direttore della Struttura Complessa di Cardiochirurgia Universitaria del Policlinico di Foggia.

A dieci mesi dalla sua nascita, la Cardiochirurgia Universitaria di Foggia si conferma in rapida crescita, adeguandosi alle nuove linee guida per le patologie valvolari e alle crescenti esigenze assistenziali del territorio, come la rete per l’infarto miocardico e le emergenze cardiochirurgiche.

Accanto alle tecniche riparative valvolari mininvasive, si affermano anche gli interventi percutanei, che saranno eseguiti nella nuova sala ibrida, la più moderna del Sud Italia. Le scelte terapeutiche sono personalizzate grazie all’Heart Team multidisciplinare, che integra competenze di Cardiochirurgia, Cardiologia e Cardioanestesia.

Il reparto non è solo assistenza clinica ma anche ricerca internazionale, con la partecipazione a Trials di rilievo, e formazione, grazie alla nascente Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia nell’anno accademico 2025/26. Tra le priorità, la sfida di ridurre la mobilità passiva per gli interventi cardiovascolari, garantendo cure d’eccellenza sul territorio.

