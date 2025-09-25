Manfredonia, Manzella (Guardie Ambientali Italiane): "Che fine hanno fatto I Cannolicchi?"

“Le Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia, in costante presidio e osservazione del nostro territorio, denunciano pubblicamente una situazione allarmante: da oltre sei anni, si registra la completa scomparsa dei CANNOLICCHI dalle coste locali, in particolare lungo la riviera sud di Manfredonia.
Questa sparizione, secondo il responsabile delle Guardie Ambientali, non è un semplice dettaglio naturale, ma un campanello d’allarme ambientale, che impone riflessione e intervento. Le cause? Sicuramente molteplici, da fattori ambientali a responsabilità dirette e indirette dell’attività umana.
In quanto associazione operativa nel VOLONTARIATO di PROTEZIONE AMBIENTALE e CIVILE, abbiamo l’obbligo morale e istituzionale di segnalare ogni eventuale squilibrio, che può compromettere l’ecosistema. Chiediamo alle istituzioni, agli enti scientifici e alla cittadinanza di non sottovalutare questi segnali.
Occorre aprire un confronto serio, trasparente e immediato sulle cause e sulle azioni correttive da mettere in campo”.
LA TUTELA DELL’AMBIENTE NON È UN’OPZIONE. È UN OBBLIGO VERSO IL FUTURO.”
Nota a cura di Alessandro Manzella, resp.le Guardie Ambientali Italiane.
