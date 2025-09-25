Edizione n° 5835

BALLON D'ESSAI

STATO // Fini a ‘Otto e Mezzo’: “Riconoscere lo Stato palestinese è un dovere, farlo ora è simbolico”
25 Settembre 2025 - ore  10:10

CALEMBOUR

FESTA // Orsara e la Polizia di Stato insieme per i festeggiamenti di San Michele
26 Settembre 2025 - ore  09:17

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, Manzella (Guardie Ambientali Italiane): “Che fine hanno fatto I Cannolicchi?”

CANNOLICCHI Manfredonia, Manzella (Guardie Ambientali Italiane): “Che fine hanno fatto I Cannolicchi?”

Da oltre sei anni, si registra la completa scomparsa dei Cannolicchi dalle coste locali, in particolare lungo la riviera sud di Manfredonia

Manfredonia, Manzella (Guardie Ambientali Italiane): "Che fine hanno fatto I Cannolicchi?"

"Che fine hanno fatto I Cannolicchi?"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

“Le Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia, in costante presidio e osservazione del nostro territorio, denunciano pubblicamente una situazione allarmante: da oltre sei anni, si registra la completa scomparsa dei CANNOLICCHI dalle coste locali, in particolare lungo la riviera sud di Manfredonia.

Questa sparizione, secondo il responsabile delle Guardie Ambientali, non è un semplice dettaglio naturale, ma un campanello d’allarme ambientale, che impone riflessione e intervento. Le cause? Sicuramente molteplici, da fattori ambientali a responsabilità dirette e indirette dell’attività umana.

In quanto associazione operativa nel VOLONTARIATO di PROTEZIONE AMBIENTALE e CIVILE, abbiamo l’obbligo morale e istituzionale di segnalare ogni eventuale squilibrio, che può compromettere l’ecosistema. Chiediamo alle istituzioni, agli enti scientifici e alla cittadinanza di non sottovalutare questi segnali.
Occorre aprire un confronto serio, trasparente e immediato sulle cause e sulle azioni correttive da mettere in campo”.

LA TUTELA DELL’AMBIENTE NON È UN’OPZIONE. È UN OBBLIGO VERSO IL FUTURO.”

Nota a cura di Alessandro Manzella, resp.le Guardie Ambientali Italiane.

1 commenti su "Manfredonia, Manzella (Guardie Ambientali Italiane): “Che fine hanno fatto I Cannolicchi?”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza.” Bruce Lee

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.