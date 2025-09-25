Piattaforma di shop online per animali, nasce EasyCoop petstore

Si chiama EasyCoop petstore la nuova piattaforma di vendita online pensata da Coop Alleanza 3.0 per i prodotti riservati a cani, gatti e animali da compagnia. Il servizio è attivo in tutte e otto le regioni servite dalla cooperativa, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia e non solo negli 800 Comuni di Veneto ed Emilia-Romagna dove è in funzione EasyCoop, il servizio di vendita online dei supermercati con consegna a domicilio o nei locker dei punti vendita.

Non c’è limite di spesa per utilizzare EasyCoop petstore, il costo della spedizione è di 5 euro (gratuito oltre i 50 euro di spesa) e il tempo di consegna è stimato fra uno e tre giorni, con la possibilità comunque di modificare o annullare l’ordine prima dell’arrivo. I soci e i consumatori già registrati a EasyCoop possono utilizzare le stesse credenziali di accesso e tutti i soci della cooperativa possono accumulare e utilizzare i punti della Raccolta, con promozioni e cashback dedicati.

In occasione del lancio, è attiva una promozione speciale: 5 euro di sconto sul primo acquisto con il codice PETSTORY, valido su una spesa minima di 30 euro fino al 31 ottobre 2025.

Lo riporta l’ANSA