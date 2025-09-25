Edizione n° 5835

BALLON D'ESSAI

STATO // Fini a ‘Otto e Mezzo’: “Riconoscere lo Stato palestinese è un dovere, farlo ora è simbolico”
25 Settembre 2025 - ore  10:10

CALEMBOUR

ATTI // Zaccheria: il Comune risponde alla richiesta di accesso agli atti del consigliere Mainiero
25 Settembre 2025 - ore  11:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Piattaforma di shop online per animali, nasce EasyCoop petstore

SERVIZI Piattaforma di shop online per animali, nasce EasyCoop petstore

Attiva in tutti i territori serviti da Coop Alleanza 3.0

Piattaforma di shop online per animali, nasce EasyCoop petstore

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Settembre 2025
Attualità //

Si chiama EasyCoop petstore la nuova piattaforma di vendita online pensata da Coop Alleanza 3.0 per i prodotti riservati a cani, gatti e animali da compagnia. Il servizio è attivo in tutte e otto le regioni servite dalla cooperativa, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia e non solo negli 800 Comuni di Veneto ed Emilia-Romagna dove è in funzione EasyCoop, il servizio di vendita online dei supermercati con consegna a domicilio o nei locker dei punti vendita.

Non c’è limite di spesa per utilizzare EasyCoop petstore, il costo della spedizione è di 5 euro (gratuito oltre i 50 euro di spesa) e il tempo di consegna è stimato fra uno e tre giorni, con la possibilità comunque di modificare o annullare l’ordine prima dell’arrivo. I soci e i consumatori già registrati a EasyCoop possono utilizzare le stesse credenziali di accesso e tutti i soci della cooperativa possono accumulare e utilizzare i punti della Raccolta, con promozioni e cashback dedicati.

In occasione del lancio, è attiva una promozione speciale: 5 euro di sconto sul primo acquisto con il codice PETSTORY, valido su una spesa minima di 30 euro fino al 31 ottobre 2025.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza.” Bruce Lee

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.