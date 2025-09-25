XXXV Giornate Odontoiatriche Daune: a Foggia il confronto internazionale sulla protesi dentaria

FOGGIA – Il 26 e 27 settembre 2025, presso il centro FORMEDIL di via Napoli, torna uno degli appuntamenti più longevi e prestigiosi per la comunità odontoiatrica italiana: le XXXV Giornate Odontoiatriche Daune, promosse dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, attraverso la Commissione Albo Odontoiatri. Giunto alla trentacinquesima edizione, il convegno rappresenta un punto di riferimento nel panorama culturale e scientifico nazionale, grazie alla costante partecipazione di relatori di caratura internazionale, chiamati a presentare ricerche e metodiche innovative.

Focus su diagnosi e tecniche protesiche

Il tema centrale di quest’anno è “La valutazione funzionale e mimetica per giungere all’obiettivo di una protesi efficace e all’avanguardia”, con particolare attenzione alle nuove frontiere della diagnosi e della terapia protesica. La protesi, branca dell’Odontoiatria dedicata al recupero della funzionalità dentaria compromessa da carie destruenti o da gravi forme di parodontopatia, verrà analizzata alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche e delle innovazioni tecnologiche.

La comunità scientifica ribadisce un principio chiave: ogni tentativo di recupero dei denti naturali è preferibile rispetto a estrazioni non necessarie e sostituzioni tramite impianti. Le tecniche protesiche moderne consentono infatti di preservare quanto più possibile le strutture dentarie residue, offrendo al paziente benefici sia dal punto di vista funzionale che biologico. “Con un’adeguata diagnosi e un piano terapeutico mirato – sottolineano gli organizzatori – si può evitare l’estrazione e mantenere in bocca elementi dentari compromessi, garantendo un importante risparmio biologico e una migliore qualità della riabilitazione”.

Un evento di rilievo per Foggia e la Capitanata

Le Giornate Odontoiatriche Daune non rappresentano soltanto un momento di alta formazione per i professionisti, ma anche un’occasione di prestigio per il territorio. “Il nostro auspicio – afferma il dott. Pracella, presidente dell’Albo degli Odontoiatri di Foggia – è che questa manifestazione, come sempre, possa ricevere l’attenzione dovuta dalle istituzioni e dai media locali e interregionali, valorizzando così un’iniziativa che porta lustro alla provincia di Foggia”.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 26 settembre alle ore 9.00, seguita dall’avvio dei lavori congressuali che si protrarranno fino al giorno successivo. La continuità del convegno, giunto alla sua XXXV edizione, conferma la capacità della Commissione Albo Odontoiatri di Foggia di proporre eventi formativi di alto profilo, che coniugano tradizione e aggiornamento scientifico. Per la comunità odontoiatrica della Capitanata e non solo, le Giornate Odontoiatriche Daune restano un appuntamento imperdibile, in grado di favorire il confronto tra esperti e di offrire strumenti pratici e teorici utili nella pratica clinica quotidiana.

di Giovanna Tambo