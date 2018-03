Edilizia: Ance, ‘white list’ contro mafia

Di:



(ANSA) – BARI, 25 OTT – "I nostri imprenditori non mancano di coraggio e di denuncia, ma non possiamo chiedere ai singoli di fare gli eroi. Già fanno gli imprenditori che è un atto eroico oggi nel Paese". Lo ha detto il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti, parlando a Bari con i giornalisti delle infiltrazioni criminali nei cantieri. "Noi – ha aggiunto – proponiamo le 'white list', cioè la possibilità da parte delle prefetture di fare degli elenchi di ditte che siano chiare e funzionali alla prevenzione".

