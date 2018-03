Foggia, “stato di abbandono Fiera, pronto documento contro il tracollo”

Di:

Foggia – ATTIVARE immediatamente un tavolo di lavoro che ponga alla base una data di scadenza, non oltre la fine del mese di novembre, per dare vita ad una nuova era per le manifestazioni fieristiche, evitando perdite di tempo strumentali e pericolose. Una corsa contro il tempo per evitare ripercussioni ancora più pesanti sul destino della Fiera. Il consorzio Start Capitanata sta inoltrando in queste ore un documento da far sottoscrivere ad organizzazioni di categoria, imprese, associazioni e a quanti fossero interessati a dare un contributo fattivo già per la prossima fiera internazionale dell’agricoltura. E’ possibile richiedere copia del documento a startcapitanata@gmail.com.

A partire da sabato sera sarà possibile anche per i cittadini sottoscrivere il documento presso i punti vendita del consorzio in piazza Federico II, in via Fiume e in via Miraglia (adiacente al Lidl) che ha come primario obiettivo quello di fare sinergia per evitare il decadimento del quartiere fieristico, area ritenuta appetibile perché si espone ad una espansione urbanistica del quartiere. In caso di continuo stato di abbandono, la Fiera potrebbe finire per essere chiusa definitivamente aprendo le porte ad altre iniziative urbanistiche. Per questo il consorzio Start Capitanata ha rilevato la necessità di redigere un documento da far condividere a tutti coloro che vogliono collaborare per il rilancio delle manifestazioni fieristiche di Foggia.

La premessa del documento è che “avendo constato le difficoltà economiche dell’Ente Fiere di Foggia e rilevata l’impossibilità di offrire l’elevato tasso qualitativo riscontrato in passato nelle iniziative storiche, quale sono la Campionaria nazionale d’Ottobre detta Ottobre Dauno e la Fiera Internazionale dell’Agricoltura; raccogliendo le lamentele dei visitatori insoddisfatti dell’offerta fieristica; rilevando lo stato di abbandono dell’area interessata dai lavori del nuovo ingresso di corso del Mezzogiorno con annesso parcheggio interrato ormai fermo da anni e di altre aree più a nord del quartiere fieristico che potrebbero essere recuperate e impegnate per accogliere iniziative” si invita “l’Ente Fiere di Foggia a rendere più accessibili gli spazi fieristici alle aziende ed organizzazioni di categoria della provincia di Foggia riducendo al minimo i costi espositivi e impegnando gli espositori a migliorare la loro offerta e le loro visibilità; a prevedere in tempi brevi la possibilità di concedere spazi abbandonati del quartiere fieristico per nuove iniziative economiche che possano determinare ricadute positive sul territorio; ad organizzare un vertice propositivo che possa in pochi incontri programmare il rilancio della Fiera Internazionale dell’Agricoltura”.

I sottoscrittori del documento, in questo modo, si opporranno ad ogni azione negativa o atteggiamento passivo diretto ad un ulteriore deperimento dell’area fieristica avviando, se necessario, manifestazioni pubbliche di protesta o altre iniziative al fine di raggiungere l’obiettivo.

Redazione Stato