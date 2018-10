Agnelli: “Dobbiamo vincere e convincere”

Di:

“Il derby racchiude tanti ricordi positivi in riferimento soprattutto alle gare giocate allo Zac negli ultimi anni che hanno sempre portato compattezza ed entusiasmo, ora vogliamo riscattare la brutta prestazione di Cosenza e dimostrare ai nostri tifosi che ci siamo mentalmente, dobbiamo giocarci al meglio carte importanti”. Suona la carica, Capitan Agnelli, a due giorni dal big match in programma, sabato pomeriggio. Allo Zaccheria arriva il Lecce, reduce da una sconfitta ma in un buon momento così come evidenzia il centrocampista rossonero: “Affrontiamo un gruppo forte, compatto, conosco alcuni giocatori che sono forti e di categoria, dobbiamo crederci per vincere e convincere e, per fare ciò, il primo passo è la prestazione”.

Area Comunicazione Foggia Calcio