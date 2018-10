“Difendiamo i cittadini espropriati da leggi ingiuste”. Incontro con Sergio Bramini

Di:

Un incontro/dibattito estremamente importante, con Sergio Bramini, sul tema “DIFENDIAMO I CITTADINI ESPROPRIATI DA LEGGI INGIUSTE” si terrà venerdì 26 ottobre, a partire dalle ore 19,30, al L.U.C. di Manfredonia.

Di cosa si tratta?

Facciamo un esempio: Se un cittadino, titolare di un’azienda in rapporti di lavoro con lo Stato, debitore nei suoi confronti, si trova, a causa di ciò, ad essere insolvente verso le banche, subisce il pignoramento dei suoi beni (casa in primis).

Sergio Bramini – consulente del Governo Conte, salito all’onore delle cronache tramite un servizio della trasmissione LE IENE e, successivamente, inserito nel MISE dai ministri Di Maio e Salvini – è un imprenditore vittima delle banche e della legge 119/2016 che ha modificato l’art. 560 comma 4 del Codice di Procedura Civile (Boschi-Renzi), che facilita l’esproprio dell’abitazione del debitore anche da parte delle banche, senza considerare se il cittadino esecutato vanti crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L’On. Antonio Tasso, contattato da diversi imprenditori che si trovano a subire questa ingiustizia, ha realizzato questo incontro/dibattito in collaborazione con il Gruppo Eventi del Movimento 5 Stelle di Manfredonia.

Oltre ad alcuni imprenditori che racconteranno la propria vicenda, parteciperanno:

SERGIO BRAMINI, che illustrerà la NORMA BRAMINI, inserita nel Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede l’impignorabilità dei beni di cittadini che hanno debiti verso le banche e contemporaneamente crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione;

LUCIANO DISSEGNA, ex dirigente dell’Agenzia delle Entrate, da diverso tempo impegnato in favore dei cittadini, associazioni ed aziende, vittime dell’ingiustizia causata da leggi inique;

OMAR MONZEGLIO, CTU del Tribunale di Genova, esperto finanziario e di diritto bancario, rappresentante di Confinpresaitalia.

L’incontro sarà moderato da Annamaria Vitulano, giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

“Questo evento, che ho voluto fortemente realizzare a Manfredonia, si propone di raccontare, come stanno le cose nei rapporti tra cittadini, banche e Pubblica Amministrazione – dichiara il deputato Tasso, che aprirà i lavori salutando i partecipanti – ed i relatori sono grandi esperti della materia. Data l’importanza dell’argomento ho voluto invitare rappresentanti di tutte le forze politiche, delle varie confederazioni rappresentative, gli imprenditori e tutti i cittadini interessati. Comincia un’azione con la quale diciamo NO ai soprusi compiuti dalle banche nei confronti di chi, al momento, non può difendersi”.