Foggia-Lecce: arbitra Aureliano

Sarà il signor Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna, a dirigere la gara Foggia-Lecce, 9′ giornata del campionato Serie BKT, in programma sabato 27 ottobre 2018, alle ore 15:00, allo stadio Pino Zaccheria.

Aureliano è al suo sesto anno in CAN B e ha già diretto il Foggia in 5 occasioni.

La prima gara risale al 13 febbraio del 2011, 23’ giornata del campionato di C1 2010/2011, quando il Foggia di Zeman battè la Juve Stabia per 4-1 con doppietta di Insigne intervallata dai gol di Romagnoli e Sau.

Nella stagione successiva il Foggia e Aureliano si ritrovano a Pisa, 3’ giornata il 18 settembre del 2011. In quell’occasione i rossoneri passarono in vantaggio grazie alla rete di Defrel neutralizzato da Carparelli.

Il 5 agosto del 2016 Aureliano arbitra Verona-Foggia finita 2-1 per gli scaligeri con vantaggio rossonero di Letizia ribaltato dai gol di Luppi e Ganz.

Il penultimo incrocio è del 6 agosto 2017, Vicenza-Foggia, terminata 3-1 per i rossoneri. Doppietta di Mazzeo, inframmezzata dal rigore di De Giorgio e sigillo finale di Milinkovic.

L’ultimo incontro appartiene ancora alla storia recente, il 21 ottobre 2017, a Cesena, il match termina 3-3: alle reti di Coletti e Beretta risponde Dalmonte. I rossoneri rafforzano il vantaggio grazie al gol di Mazzeo che, in un finale al cardiopalma, si fanno raggiungere con autorete di Gerbo e gol di Rigione.

Aureliano sarà coadiuvato dal signor Valerio Vecchi di Lamezia Terme e dal signor Giovanni Baccini di Conegliano.

IV uomo: signor Antonio Di Martino di Teramo.

Area Comunicazione Foggia Calcio