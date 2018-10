Foggia. Rintracciata in stazione 17enne scomparsa da giorni

Di:

Nel corso di una pianificata attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, nonché dell’intensificazione delle misure di vigilanza e dell’identificazione dei viaggiatori in transito presso la Stazione ferroviaria di Foggia, alle ore 14.25 circa del 23 ottobre , giungeva segnalazione dalla S.O. Compartimentale della Polizia Ferroviaria, che sul treno Freccia Argento, diretto a Roma, vi erano due ragazze, di cui una minorenne, prive di titolo di viaggio.

Personale della polizia Ferroviaria di Foggia attendeva l’arrivo in stazione del treno segnalato ed individuava le due ragazze che, alla vista dei poliziotti cercavano di allontanarsi.

Le due ragazze venivano raggiunte ed identificate e da un controllo effettuato presso la banca dati interforze, nulla emergeva a carico della maggiorenne, mentre la minore di 17 anni, risultava annoverare una nota di rintraccio per essersi allontanata dalla propria abitazione, sita in un comune della provincia di Firenze, da alcuni giorni, facendo perdere le proprie tracce.

La minore e la compagna di viaggio dichiaravano agli agenti di essersi allontanate per visitare alcune città italiane all’insaputa delle proprie famiglie pertanto, venivano contattati i genitori della minorenne i quali, felici del ritrovamento della figlia e rasserenati sulle condizioni della stessa, si mettevano subito in viaggio e, giunti a Foggia, riprendevano con loro la figlia per fare rientro insieme a casa.