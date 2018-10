Piano di rientro, monitoraggio Corte dei Conti: torna il Consiglio comunale

Di:

Manfredonia, 25 ottobre 2018. Il presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, Francesco Tomaiuolo, ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale e del vigente Regolamento, rende noto che il Consiglio comunale è convocato, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, per martedì 30 ottobre 2018, alle ore 17.00 e, ove ne ricorressero i presupposti di legge o di Regolamento, in seduta di seconda convocazione per il giorno mercoledì 31 ottobre 2018 alle ore 17.00, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione dell’accapo posto al seguente Ordine del Giorno:

– Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 134/PRSP/2018. Monitoraggio primo semestre 2018 Piano di rientro triennale.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)