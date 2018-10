Poliambulatorio Manfredonia: “In Odontoiatria mancano gli strumenti”

Di:

Manfredonia, 25 ottobre 2018. La difficile situazione in cui versa l’intera struttura ospedaliera San Camillo de Lellis non risparmia nessun reparto, nemmeno le prestazioni specialistiche di odontoiatria. Funzionante solo due giorni a settimana, il reparto del Poliambulatorio non può garantire nessun servizio al di fuori dell’estrazione: l’ASL non si curerebbe di provvedere alla mancanza degli strumenti adatti alla professione, materiale richiesto dai dottori ormai da più di anno. Una situazione comune a tanti poliambulatori della provincia, peggiorata soprattutto in seguito al decreto legge del Ministro Lorenzin varato durante il governo Renzi, il quale escludeva dall’accesso alle cure gratuite tutti i cittadini con un reddito superiore ai 12.000 euro. I risultati di questa legge sono evidenti nelle ultime statistiche: solo il 5% dei pazienti si rivolge alle strutture pubbliche e circa il 90% preferisce invece il privato, costretti soprattutto dalla situazione drammatica in cui verte tutta la sanità nazionale.

«Tutti possono accedere alle visite, ma alle cure di fatto no. E anche quella misera fetta di popolazione che si rivolge a noi, non può usufruire di tali prestazioni », affermano gli addetti ai lavori del Poliambulatorio: «Abbiamo protestato tante volte contro la dirigenza e l’ASL, ma non è servito a molto. Prima abbiamo avuto un cambio di dirigenza, poi c’è stato il grave problema della gara d’appalto. L’unico modo per ottenere risultati è fare fronte comune. Facciamo rimostranze ma nessuno vuole prendersi la responsabilità di affrontare la situazione, i vari enti scaricano tra di loro la faccenda. L’unica cosa che possiamo fare quindi è denunciare pubblicamente la cosa.»

Le cure a cui è possibile accedere si limitano all’estrazione e alla devitalizzazione del gruppo incisivo-canino.

«Purtroppo è così nella maggioranza delle zone della provincia – continuano – sopravvivono solo poche zone in cui è possibile lavorare, come Ascoli e Accadia. Non è raro, ad esempio, che i pazienti di Cerignola, dove ci sono solo le pinze, vengano mandati ad Ascoli per essere curati. Stiamo facendo l’odontoiatria del medioevo, ed è vergognoso: noi dobbiamo offrire un servizio, soprattutto per coloro che vengono qui e non dai privati a causa delle difficoltà economiche. Questa legge,purtroppo, favorisce il privato e depaupera il pubblico.»

Carmen Palma