San Severo. Più poliziotti in città, saranno costretti a dormire a turno sulla stessa branda?

Nei prossimi giorni, precisamente venerdì 26, arriveranno in città altri otto nuovi poliziotti presso il da poco istituito Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” sito nel comune di San Severo. Il piacere di questi nuovi poliziotti di venire a prestare servizio in questo territorio verrà, tuttavia, ben presto deluso per la mancanza di posti letto.

“La nuova struttura della Polizia di Stato istituita, giova ricordarlo, grazie al determinante apporto del sindaco di San Severo ed al contempo presidente della Provincia di Foggia avv. Miglio, ha messo a disposizione anche dei locali per alloggiare i nuovi poliziotti. Su questi alloggi sorge il problema non irrilevante, malgrado la gentile concessione, che non ha permesso ai poliziotti di usufruirne e tutto questo per colpa di assurdi meccanismi burocratici che non hanno consentito un dialogo celere e proficuo tra le diverse istituzioni interessate”. Tanto ci riferisce Michele Caputo Segretario Generale Regionale del sindacato di Polizia Ugl-LeS (ovvero l’unica voce dell’Ugl nella Polizia di Stato), che ha poi proseguito: “Questo risultato si è ottenuto anche grazie all’intervento della nostra Segreteria Nazionale che si è adoperata per dirimere la questione. Va rilevato, tuttavia, che al momento l’unica strada celere per porre fine a questa imbarazzante situazione è solo quella del rinnovo della concessione all’utilizzo delle unità alloggiative”.

Ha poi chiosato il dirigente sindacale: “Confidiamo nelle istituzioni locali affinché esprimano ancora una volta con un atto concreto l’affetto della cittadinanza alla Polizia di Stato”.

Roma, 25/10/2018

