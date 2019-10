Bellanova, accordo per assicurare sostegno a reddito dei pescatori

(ANSA) – ROMA – Trovato un accordo per assicurare la copertura ai lavoratori della pesca dell’indennità 2019 che al momento non risultava coperta attraverso la legge di bilancio 2020. Lo annuncia, in una nota, la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

Grazie alla misura, definita nel corso di un incontro con il Mef, sottolinea Bellanova, ”sarà dunque assicurato il riconoscimento dell’indennità giornaliera pari a 30 euro per il periodo di sospensione dell’attività lavorativa nel 2019”.

“Con questo primo risultato”, afferma la Ministra Teresa Bellanova, “garantiamo il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola, per effetto dell’arresto temporaneo obbligatorio.

Adesso, il nostro impegno prosegue in Parlamento perché possa divenire una misura strutturale, venendo in questo modo incontro alle esigenze del settore che – su questo specifico tema – sono state evidenziate anche nell’incontro di stamane” al Tavolo di consultazione permanente della pesca e dell’acquacoltura.