Comune Vieste, “Parziale rispetto del piano di rientro I sem 2019”

Bari, 25 ottobre 2019. Con recente provvedimento, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha accertato il parziale rispetto del piano di rientro del Comune di Vieste, con riferimento al primo semestre 2019, nei limiti e con precisazioni indicate.

L’obiettivo del piano

Obiettivo del piano di rientro approvato dal Comune di Vieste e valutato positivamente dalla Sezione della Corte dei Conti con la deliberazione n. 148/PRSP/2017, ai sensi e con gli

effetti previsti dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 (c.d. «dissesto guidato»), è quindi «l’integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano e, inoltre, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati».

ATTO CORTE CONTI

LE CONCLUSIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Il piano di rientro approvato dal Comune di Vieste prevede l’integrale pagamento

dei debiti certi, liquidi ed esigibili, l’assenza di anticipazione di tesoreria utilizzata e la

ricostituzione dei fondi vincolati e, inoltre, al termine del periodo considerato (31 dicembre

2019) un fondo cassa positivo per € 3.170.269,95.

Il piano di rientro, anche grazie alla riscossione del prezzo di vendita dell’ex mercato

coperto avvenuta nel novembre 2017, quindi prima di quanto previsto nel piano di rientro

(I semestre 2018), in termini complessivi, potrebbe essere rispettato, anche se le riscossioni risultano ancora inferiori a quelle previste. Come già fatto presente in occasione delle precedenti deliberazioni n. 26/PRSP/2018, n. 121/PRSP/2018 e n. 36/PRSP/2019, è

necessario però che il Comune di Vieste presti la massima attenzione alle riscossioni delle

entrate tributarie e verifichi attentamente l’effettiva quantificazione dei debiti esigibili

Come già indicato nelle precedenti deliberazioni, l’Amministrazione dovrà anche

tenere presenti alcuni significativi aspetti sfavorevoli non adeguatamente considerati nel

piano di rientro che potrebbero ostacolare il risanamento dell’Ente (es. restituzione con gli

interessi della anticipazione di liquidità ottenuta), pagamenti da effettuare per effetto di

residui passivi iscritti in bilancio, ovvero di nuovi pagamenti, ovvero effetti negativi

derivanti da pronunce sfavorevoli per l’ente.

“Il risanamento – evidenzia la Corte dei Conti, sezione Puglia – potrà considerarsi realizzato non a seguito di meri accertamenti ma di riscossioni e solo in assenza di nuovi debiti certi, liquidi ed esigibili sostitutivi, parzialmente o totalmente, di quelli attualmente presenti o di anticipazioni di tesoreria da rimborsare o fondi vincolati da ricostituire.

In sede di riscontro, l’Ente dovrà fornire ogni eventuale aggiornamento circa il riscontro, da parte dell’Istituto bancario Bancapulia, della proposta transattiva avviata, legata alla lettera di patronage emessa dal Comune di Vieste in favore della società partecipata Aurora Porto turistico, nonché dovrà fornire, al termine dell’annualità in corso, tutti gli elementi necessari per consentire la verifica circa il rispetto finale degli obiettivi di piano“.