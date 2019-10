Contratto d’Area. Contributi Sif Trade, rigettato ricorso contro Colombini

Bari, 25 ottobre 2019. ”In generale, invero, il meccanismo truffaldino illustrato dal requirente e posto in essere dal nuovo amministratore e dagli altri soci, ben descritto nell’ordinanza cautelare emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Milano (…), potrebbe risultare effettivamente imputabile a costoro (e non al Colombini che cessò dalla carica in data 23.7.2010) e, dunque, in seconda battuta, per il cennato rapporto di immedesimazione organica, anche alla società”.

Con recente atto, la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Puglia (Presidente Francesco Paolo Romanelli), definitamente pronunciando nel giudizio in questione, “disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione“, ha rigettato la domanda attorea nei riguardi di Mixter Marco Max Colombini, Busto Arsizio classe 1971, dichiarandola inammissibile con riferimento alla s.r.l. Sif Trade.

“Revocato integralmente, per sopravvenuta inefficacia, il sequestro autorizzato con decreto presidenziale del 5.4.2018”

Al contempo, è stato revocato integralmente, per sopravvenuta inefficacia, il sequestro autorizzato con decreto presidenziale del 5.4.2018, siccome confermato con ordinanza del giudice designato dalla sezione pugliese della Corte dei Conti n.67/2018 e, per l’effetto,è stato ordinato al competente Conservatore dei RR.II. di cancellare la relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità, sui seguenti immobili societari staggiti: a) piena proprietà di unità immobiliare sita in Monte Sant’Angelo, alla contrada Chiusa dei Santi s.n.c., iscritta (..)(; b) piena proprietà di unità immobiliare sita in Monte Sant’Angelo, alla contrada Chiusa dei Santi s.n.c., lastrico solare, consistenza 4059 mq.

FATTO: DAI CONTRIBUTI ALLE INDAGINI DELLA GDF

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Foggia denunciava alla Procura regionale, il 26.4.2012, il danno erariale derivante dall’illecita percezioni di contributi pubblici, ex lege n. 662/96, da parte della s.r.l. SIF TRADE, esponendo che: la società predetta aveva sottoscritto, il 27.7.2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il III protocollo aggiuntivo al contratto d’Area di Manfredonia per l’ottenimento di contributi CIPE riguardanti la realizzazione di un nuovo impianto in Manfredonia (FG) per la produzione di fertilizzanti, della quale veniva successivamente autorizzata la realizzazione in Monte Sant’Angelo (FG);

Con nota n. 538/RU il responsabile unico del contratto d’Area comunicava all’odierna convenuta che l’investimento si sarebbe dovuto concludere entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del suddetto protocollo (adempimento sanzionato con la revoca parziale o totale delle agevolazioni), mentre in caso di modifica dell’investimento ammesso a finanziamento, l’impresa beneficiaria avrebbe dovuto darne tempestiva comunicazione al r.u.p..

In seguito, la società comunicava che la realizzazione dell’investimento sarebbe stata avviata il 16.3.2009, con termine entro 24 mesi, ottenendosi, in data 4.5.2010, la somma di € 1.613.250,00, a titolo di anticipazione sulla prima quota di contributo.

“A seguito di richiesta di proroga il r.u.p., con nota del 14.3.2011, autorizzava il differimento del termine di ultimazione al 16.3.2012, mentre una successiva domanda in tal senso veniva rigettata, mancando la realizzazione perlomeno al 50% dell’investimento ammesso, ed essendo stato accertato dalla G.d.f. che erano state apportate sostanziali modifiche al programma di investimento, giacchè si era proceduto a trasformare lo stabilimento di produzione, in assenza di ogni autorizzazione, in un impianto per il trattamento e il recupero di rifiuti diversi provenienti dalla demolizione dei veicoli, come desumibile dalle fatture emesse dalla s.r.l. GREENFLUFF per la realizzazione dell’impianto in questione”.

LA REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In relazione alla riferite circostanze, con provvedimento del 19.3.2013, notificato il successivo 29 aprile, il Ministero dello Sviluppo Economico revocava il finanziamento in questione.

Al tempo fu ravvisata la sussistenza di un ingente danno erariale, pari all’intero importo del finanziamento percepito (..).

“La Procura ha agito presso la Corte dei Conti per ottenere dalla società percettrice del contributo e dal suo legale rappresentante, nel cui nome e per conto egli ha operato, il risarcimento del nocumento suddetto, la cui ingiustizia risiederebbe nello sviamento delle risorse pubbliche incamerate dalle finalità di sviluppo imprenditoriale cui erano finalizzate.

Contestualmente è stato richiesto e autorizzato, giusta decreto presidenziale del 5.4.2018, il sequestro conservativo dei beni degli odierni convenuti, misura integralmente confermata dal giudice designato con ordinanza n. 67/2018, non reclamata“.

Difatti, “l’intero importo del contributo erogato, per € 1.898.861,55, sarebbe stato illecitamente percepito, così determinandosi un pari danno erariale a carico del Ministero dello Sviluppo Economico, prevedendo l’art. 9, d.lgs. n. 123/98, illo tempore vigente, la revoca delle agevolazioni qualora le immobilizzazioni materiali o immateriali, oggetto dell’agevolazione, siano distolte prima dei cinque anni, ovvero la distrazione sia costituita da una non autorizzata variazione sostanziale del programma agevolato“.

“Tale nocumento patrimoniale diretto, essendo stato causato da comportamenti connotati dall’elemento psicologico del dolo, dovrebbe essere imputato, in solido, sia alla SIF TRADE s.r.l. che al Colombini, nella veduta qualità“.

I convenuti si sono entrambi costituiti, concludendo per il rigetto della domanda. Il citato Colombini ha eccepito: “la prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria; – l’assenza di condotte causative di danno al tempo della preposizione nell’incarico di legale rappresentante della società, da imputarsi ai successivi soci subentrati, come accertato dal tribunale penale di Milano in via cautelare”.

“La società convenuta, oltre ad eccepire anch’essa la prescrizione dell’azione, ha, altresì, dedotto, con diffuse argomentazioni, l’esclusiva addebitabilità al solo Colombini delle fraudolente condotte causative del danno erariale, liddove con il subentro della nuova compagine manageriale, avvenuta solo in data 5.8.2010, dopo l’erogazione della prima tranche di contributo, si sarebbe correttamente operato, assolvendo ai propri oneri informativi nei riguardi dell’ente erogatore e realizzando la più parte delle opere ammesse a finanziamento, anche mediante versamento nelle casse sociali dei fondi propri necessari all’ultimazione del progetto”.

“All’esito dell’udienza del 23.1.2019 il Collegio ha disposto istruttoria, giusta ordinanza n. 8/2019, volta a verificare l’eventuale esistenza di un titolo amministrativo esecutivo ex se idoneo a consentire all’amministrazione danneggiata il recupero coattivo del somme illecitamente percepite e, in caso di riscontro positivo, lo stato di attuazione dello stesso”

Adempiuto l’incombente istruttorio predetto, è stata fissata la successiva udienza di trattazione della causa, per il 27.9.2019, nella quale le parti – i convenuti anche mediante deposito di ulteriori memorie – hanno ampiamente illustrato le proprie tesi, insistendo nelle rispettive conclusioni”.

COME SI E’ ESPRESSA LA CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti ha ritenuto che “debba essere dichiarata l’inammissibilità della domanda giudiziale, limitatamente alla predetta società convenuta, difettando l’interesse ad agire della Procura”.

“Le condizioni dell’azione – tra cui l’interesse ad agire, inteso quale utilità pratica ritraibile dal processo ed esclusivamente per effetto di esso – laddove insussistenti, consentono, invero, di arrestare il giudizio ad una fase antecedente alla sua definizione nel merito, consentendone una più rapida decisione”.

“Dagli atti di causa emerge, peraltro, che la cartella di pagamento emessa nei riguardi della società era già definitiva al tempo della proposizione dell’istanza cautelare, sicchè tal difetto di interesse ad agire appare ab origine esistente e non già sopravvenuto”.

“Quanto al Colombini – per il quale l’istruttoria non ha fatto emergere circostanze analoghe a quelle dell’altro convenuto – ritiene il Collegio che egli vada assolto in base alle condivisibili argomentazioni di cui alla sua comparsa di costituzione (..).

“In estrema sintesi può dirsi che, effettivamente, l’ipotetica volontà di cambiare l’oggetto sociale antecedentemente alla presentazione della richiesta di anticipazione (19.3.2009), purchè entro il termine di ultimazione dell’investimento (peraltro una prima volta prorogato al 16.3.2012) – intenzione desumibile dai rapporti contrattuali intercorsi con taluni fornitori, quali la s.r.l. Greenfluff, di cui sono testimonianza alcune fatture – non era contra ius, ma ampiamente facoltizzata dall’art. 12 bis, d.m. n. 320/2000 (recante il regolamento per le erogazioni pubbliche discendenti dai contratti d’area), sussistendone i requisiti (tra cui la realizzazione al 30% dell’opera), la cui mancanza non è affatto contestata dalla Procura”.

“In altre parole, purchè il primo ed unico cambiamento dell’indirizzo produttivo, fosse avvenuto entro la surriferita data, l’originario amministratore societario poteva anche prefigurarsi di modificare l’oggetto sociale, senza necessità di comunicarlo, poichè l’anticipazione era agganciata ad altri, più elementari presupposti all’epoca già presenti (…), alcuni anche oggetto di autocertificazione“.

