“Dopo la solidarietà, detassiamo la cantina sociale dai tributi locali”

“La Lega di San Severo si stringe attorno all’azienda vinicola dell’Antica Cantina nei giorni del vile gesto. Ma ora è tempo di proposte concrete, oltre la solidarietà di queste ore”.

A lanciare la proposta è il consigliere comunale della Lega Maria Anna Bocola: “A livello comunale si detassi l’azienda dandole un po’ di respiro per ripartire e per dar seguito all’emotività di questi giorni con azioni concrete, che restituiscano dignità alla cantina sociale sanseverese. Un segno di concretezza a chi vive ogni giorno la fatica e il successo, a chi opera in un settore vitale per l’economia italiana come l’agricoltura, ma che spesso è vittima di una politica europea matrigna che non ci tutela, o addirittura deve soccombere ad atti criminosi come questo”.

Per Maria Anna Bocola “Versare 25mila ettolitri di vino in campagne e strade vicine, sabotando quindici serbatoi dei sedici dell’Antica Cantina di San Severo, non vuol dire spargere solo vino, ma lo stesso sangue di quegli imprenditori, della madre terra di Capitanata e dei suoi abitanti. È per questo motivo che chiediamo a questa Amministrazione di sollevare l’Antina Cantina dai tributi locali (IMU, TASI E TARI) a partire dal prossimo bilancio. Certi di una risposta assertiva del sindaco ribadiamo la necessità dell’acquisto dei prodotti vinicoli e dell’organizzazione di eventi dedicati, confermando all’Antica Cantina affetto e solidarietà in questo triste momento”.