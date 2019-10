Foggia. Citazione Riuniti per “lavori mai eseguiti”: rigettato ricorso Procura

Foggia. “E’ significativo anche il verbale di sopraluogo del 01/06/01, redatto e sottoscritto alla presenza dell’Ing. Francesco Raffaeli, collaudatore statico, dell’ing. Michele Stocola e del Geom. Sergio Gasparelli dell’Ufficio del Genio Civile di Foggia, dell’ing. Luigi Borrelli, R.U.P. della Azienda Ospedaliera e del Geom. Tonti e Donatacci in rappresentanza dell’Impresa ALCO, nel quale tutti i presenti, compresa l’azienda Ospedaliera e l’impresa, hanno dato atto che “nel corpo di fabbrica A (rimasto in condizioni di rustico), i cui piani sono solo oggi sgombri da materiale di risulta delle lavorazioni, dalle attrezzature, impalcature, ponteggi e mezzi d’opera dell’impresa esecutrice, sono emerse alcune difformità e difetti, non riscontrabili e comunque non riscontrati in precedenza”.

Con recente atto, la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha rigettato il ricorso promosso dalla Procura nei confronti di: Francesco Raffaeli, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Caso; Antonio Domenico Ludovico, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Savino; Augusto Aulenta, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Savino.

In particolare, si fa riferimento ad un atto di citazione del 25 giugno 2006 con il quale l’Azienda ospedaliera integrata con l’Università “Ospedali Riuniti” di Foggia, “in relazione ai danni asseritamente subiti per effetto di lavori mal eseguiti”, promuoveva, davanti al Tribunale di Foggia, “un giudizio risarcitorio nei confronti di una impresa di costruzione, la Alco srl, del direttore dei lavori (Pasquale Armillotta) e dei collaudatori (Francesco Raffaeli, Augusto Aulenta, Ludovico Domenico Antonio ed Emilio Zecchino)”.

L’originaria pretesa risarcitoria era di euro 69.862.000,00″.

All’esito del giudizio civile (di primo grado), il Giudice, con sentenza n.1981 del 21.12.2013, condannava la Alco srl al pagamento della somma di euro 546.646.,67 oltre interessi moratori; nel contempo dichiarava il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. nei confronti di Pasquale Armillotta, Francesco Raffaeli, Augusto Aulenta, Ludovico Domenico Antonio ed Emilio Zecchino, indicando nella Corte dei conti il giudice competente a decidere sulla domanda proposta contro gli stessi.