Foggia. “Friggete pure, ma portate l’olio usato nel centro raccolta”

Dopo aver cucinato pizze, frittelle e scagliozzi, in periodo festivo anche con più frequenza, dove si butta l’olio? “Le buone pratiche si diffondono e devono farlo perché, per chi non lo sapesse, buttare l’olio alimentare da cucina nel lavandino o nello scarico del wc, non è una pratica innocua: questa abitudine ha gravi conseguenze economiche e ambientali. Bastano infatti pochi litri di olio esausto per contaminare milioni di litri di acqua”.

Trashchallenge, l’organizzazione no profit di Foggia, si fa promotore dell’isola ecologica dove si raccoglie l’olio fritto. “Adesso non puoi più dire, non lo sapevo!” è il messaggio che da pochi giorni è diventato virale in rete.

In realtà non è proprio un’isola ecologica, si tratta dell’impegno di cittadini comuni che amano l’ambiente e hanno dato vita a un centro di raccolta autogestito. Si trova in via Gramsci 20, all’entrata del campo da Baseball. Non ci sono orari perché c’è il custode. Anche BioArpi prende l’olio alimentare esausto in via Vincenzo Gioberti 44.

L’appello di Trashchallenge: “Nonne, mamme, zie, zii, papà, nonni che friggete tanto, per il bene della comunità fateci anche il favore di raccogliere l’olio che utilizzate, accumulatelo, e portatelo in via Gramsci o da BioArpi Coop. A Foggia si frigge assai ma si inquina pure troppo! Continuate a friggere ma conferite bene”.