Il fornitore di luce e gas più adatto a te

Una delle prime cose da fare quando si affitta casa è quella di attivare le utenze. Acqua luce e gas sono le cose più importanti da attivare in una casa in cui si deve andare a vivere.

E così si passa molto tempo alla ricerca del gestore di energia elettrica più conveniente e più adatto alle nostre esigenze. È importante trovare un fornitore che garantisca sia la sicurezza per la casa che per la propria famiglia.

Uno dei gestori che copre gran parte delle utenze da attivare in una nuova abitazione è Iren Luce Gas. Con una sola azienda, non solo risolvi la metà delle attivazioni da fare, ma puoi anche risparmiare notevolmente.

La prima cosa che tutti noi andiamo a guardare quando ci arriva una bolletta, è la somma che si andrà a pagare e, se questa è molto alta, ci si inizia ad arrabbiare per gli eccessivi costi che il fornitore ci offre. Per questo molti utenti decidono di cambiare gestore e di passare a uno in cui i costi di gestione della rete non siano eccessivi.

Come capire se un gestore è più economico di un altro?

La risposta è semplice. Basta prendere una bolletta non troppo vecchia della fornitura attuale e calcolare a quanto ammonta il costo effettivo dell’energia, moltiplicata per i consumi effettuati. In questo modo è possibile confrontare l’offerta attualmente attiva con quella proposta da altri gestori, pensando sempre e comunque a quanto si riesca a risparmiare.

Proprio per questo Iren propone diverse tariffe in base alla quantità di luce o gas che si potrebbe consumare. Per esempio chi in casa non ha altri modi per scaldarsi se non attraverso le stufe elettriche, ha bisogno di un’offerta abbastanza economica per il consumo di energia elettrica rispetto a chi ha un camino a legna che riscalda la casa.

Ogni utente ha la possibilità di trovare l’offerta che copre al meglio le sue esigenze e di avere un prezzo bloccato per due anni, senza correre il rischio di trovare delle sorprese negative in bolletta.

Iren inoltre garantisce un’assicurazione sui piccoli guasti che si possono verificare in casa e la possibilità, in seguito, di pagare a rate ogni intervento.

Servizi per la clientela

Bisogna aggiungere che l’azienda Iren è al passo con i tempi: per tenere sotto controllo quanto si sta consumando e per controllare le fatture saldate è stata creata un’app scaricabile su qualsiasi smartphone. Inoltre il servizio clienti è sempre a disposizione dei clienti per sciogliere ogni dubbio.

Chi ha bisogno di attivare una connessione internet, Iren è in grado di soddisfare anche questa esigenza con prezzi concorrenziali. I clienti internet possono approfittare dello shop Iren presente sul sito in cui acquistare dispositivi che aiutano a semplificare la vita in casa, come per esempio prodotti domotici, telecamere per impianti di videosorveglianza e altri tipi di accessori che ti permetteranno di non consumare troppo in casa. Il tutto è comodamente rateizzabile nelle bollette delle utenze attive.