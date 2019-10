La Lega apre la campagna elettorale: #èora di cambiare governo regionale

Domenica 27 ottobre alle ore 11 presso il multisala Showville di Bari si terrà l’assemblea provinciale della Lega Puglia per Salvini Premier alla quale interverrà il Vice Segretario Federale della Lega On. Andrea Crippa.

“Lo slogan che abbiamo scelto – spiega il segretario provinciale l’on. Rossano Sasso – sarà #èora, perché in Puglia è ora di avere un Governo regionale migliore e più efficiente per i cittadini e per le imprese. È ora di non essere più noti a livello nazionale solo per gli sprechi e il malfunzionamento della sanità come recentemente emerso dal servizio delle Iene. È ora di mandare a casa Michele Emiliano e la sinistra dopo 15 anni di stasi e mal governo. È ora di far ripartire la Puglia con la Lega che ha dimostrato di radicarsi su tutto il territorio con una classe dirigente preparata e attiva”. Lo comunica la Lega Puglia per Salvini premier in una nota.

“È ora – ha proseguito il segretario regionale on. Luigi D’Eramo – che in Puglia governi la Lega con tutta la coalizione alternativa alla sinistra che oggi è maggioranza sia in Puglia che in Italia, come è stato evidente lo scorso 19 ottobre a piazza San Giovanni a Roma e come lo è stato alle scorse elezioni europee dove i Pugliesi hanno dato il 25% del consenso a Matteo Salvini ed alla Lega. È ora di dire basta ai signori delle tasse del Governo nazionale: prima o poi si vota e già domenica dall’ Umbria arriverà la prima risposta forte dal popolo a chi per governare ha fatto solo giochi di palazzo”.