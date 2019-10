Le ZES queste sconosciute. Una opportunità di sviluppo economico

L’ACRONIMO ZES è facile da pronunciarsi ma il suo significato pare di difficile comprensione. Forse perché se ne parla poco in termini concreti e propostivi. Vero è che il momento è particolarmente turbolento, l’attenzione generale presa dalle vicende amministrative-giudiziarie che hanno portato lo scompiglio nell’assetto istituzionale locale prima con il pesante intervento della Corte dei conti che ha costretto il governo cittadino del sindaco Angelo Riccardi ad un pesante Piano di riequilibrio finanziario, seguito dalle dimissioni dello stesso e quindi dallo scioglimento del consiglio comunale con conseguente gestione commissariale del comune, e infine la solenne batosta dello scioglimento per mafia. Una situazione che ha prostrato la città non solo economicamente ma anche psicologicamente. E’ pertanto più che giustificata la distrazione su quella che viene indicata come una nuova possibilità per favorire lo sviluppo economico delle aree del Mezzogiorno.

Quella di Manfredonia me fa parte, è addirittura nevralgica nel contesto dell’ambizioso progetto varato con il “Decreto Sud” che reca l’esplicativo ed esplicito auspicio “Resto al Sud”.



ZES sta dunque per “Zone economiche speciali”: abbondantemente diffuse all’estero, quelle zone sono cioè collegate ad una area portuale nel cui ambito sono previsti importanti benefici fiscali e semplificazioni amministrative che consentono lo sviluppo di imprese già insediate e che si insedieranno anche provenienti dall’estero.

Va subito chiarito che con le ZES non ci sono finanziamenti pubblici cui attingere: le iniziative produttive devono essere finanziate dai proponenti i quali potranno beneficiare di sostanziali utilità e vantaggi di vario ordine fiscali e amministrativi.

IN PUGLIA sono due le Zone economiche speciali: la ZES Ionica interregionale – Puglia versante ionico e Basilicata; la ZES Adriatica interregionale – Puglia adriatica e Molise, che comprende i porti di Manfredonia, Barletta, Bari, Brindisi e Monopoli, e le aree che gravitano introno ai cinque poli principali di Foggia, Barletta, Bari, Brindisi, Lecce.

Il Polo di Foggia è costituito dall’Area portuale di Manfredonia, le aree demaniali dell’Aeroporto di Foggia, l’Area ASI di Manfredonia-Monte Sant’Angelo, l’Area PIP/D46 di Manfredonia, l’Area ASI di Foggia Incoronata, l’Area Industriale di Cerignola, l’Area Industriale di Ascoli Satriano, l’Area Industriale di Candela. Complessivamente 3.405 ettari, di cui 2.889 ricadenti in Puglia. Una perimetrazione che tuttavia non è ancora definitiva avendo dato la Regione Puglia il termine del 22 novembre prossimo per la presentazione delle domande di inserimento nella ZES dei comuni interessarti che abbiano i requisiti fissati dalla normativa.

A MANFREDONIA solo da qualche settimana si è cominciato ad interessarsi delle opportunità che offre la ZES. Si è costituito un comitato spontaneo di operatori che ha contattato il commissario prefettizio Piscitelli e il sindaco di Monte Sant’Angelo D’Arienzo per approfondire i vari e diversi aspetti della normativa che regola le ZES e dunque verificare le effettive possibilità di inserimento da parte dei locali ma soprattutto creare le condizioni ottimali per attrarre investitori di altre regioni e ancor più esteri sulla falsariga di quanto avvenuto in Polonia dove le ZES hanno consentito uno sviluppo eccezionale. Una opportunità dunque per cominciare a risalire la china.



Michele Apollonio