Manfredonia, minacciano e pedinano uomo che si salva chiamando i Carabinieri

Manfredonia, 25 ottobre 2019. Un uomo è stato soccorso nel pomeriggio a Manfredonia, in zona Monticchio, dopo aver chiamato i Carabinieri della locale Compagnia.

Da raccolta dati, l’uomo sarebbe stato minacciato e pedinato da un padre e dal figlio minore in quanto nuovo compagno della rispettiva ex moglie e mamma dei due presunti autori dei fatti.

L’uomo sarebbe prima fuggito via, dopo le presunte minacce ricevute, per poi chiamare i Carabinieri, non prima di essersi accasciato al suolo terrorizzato per quanto sarebbe potuto accadere.

Come già segnalato dai Carabinieri “la cittadinanza è invitata a denunciare sempre ai Carabinieri ogni situazione di violenza ma anche di minaccia, per poter così scongiurare fatti potenzialmente tragici. La Stazione Carabinieri rappresenta il presidio di prossimità a cui i cittadini, in ogni momento, si possono presentare per chiedere aiuto ma anche semplicemente per ottenere un consiglio legale oltre che ovviamente di buon senso“.

