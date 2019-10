Michele Vaira “Indignato per riferimento alla collega Innocenza Starace nella relazione”

Bari. ”Mi sono indignato nel leggere un riferimento, nella “relazione riservata” sui rischi di infiltrazione mafiosa, a una collega di Manfredonia (l’avvocato Innocenza Starace, ndr) che ‘aveva rapporti, per quanto solo professionali, con esponenti della criminalità organizzata’. Una frase del genere offende tutti gli avvocati, e merita una decisa presa di posizione da parte delle istituzioni forensi, oltre che la solidarietà di tutti i colleghi. Un avvocato penalista, che per puro caso si dedica anche alla cosa pubblica, non può essere menzionato in una relazione di quel tipo quale possibile o finanche ipotetico elemento indicativo di infiltrazione mafiosa“.

E’ quanto ha detto nel corso di un’intervista, al quotidiano “L’Attacco” di Foggia, già presidente dell’Aiga, Avv. Michele Vaira.

Nuovi riferimenti pertanto alla relazione finale della Commissione d’indagine che ha chiesto lo scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia, poi deliberato in seguito alla relazione del Prefetto di Foggia inviata al Ministero degli Interni, e confermata nel corso di una recente seduta dei Consiglio dei Ministri a Roma.

A StatoQuotidiano, lo scorso 19 ttobre 2019, in seguito ad articoli inerenti la relazione finale della Commissione d’indagine insediatasi nel Comune di Manfredonia per verificare presunti “condizionamenti” nella P.A. “da parte delle locali organizzazioni criminali”, l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, già Assessore comunale del Comune sipontino con delega all’Ambiente e successivamente alle Attività Produttive, aveva precisato che “la relazione ministeriale afferma indiscutibilmente e in termini chiarissimi che la sottoscritta, da 33 anni esercitante la professione di Avvocato, ha avuto solo ed esclusivamente rapporti di natura professionale con propri clienti, appartenenti anche a sodalizi criminali”.

“Da qui si esclude nuovamente, e si confida definitivamente, qualsiasi ipotesi o notizia falsa e tendenziosa, di collegamento proprio con soggetti criminali e/o comunque che possano ipoteticamente aver esercitato presunte pressioni sulle attività della Pubblica Amministrazione”.

Dalla pagina 61 della relazione della Commissione d’indagine, testualmente: “In conclusione, i coniugi intrattengono rapporti, sia pur di natura esclusivamente professionale, con esponenti di spicco della mafia garganica, con particolare riferimento a quelli del c.d. clan dei “Montanari”, facente capo ai LI BERGOLIS-MIUCCI”.

Redazione StatoQuotidiano.it