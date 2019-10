Movimento 24 agosto: “A Napoli la Banca europea per lo Sviluppo”

“Vi invito a firmare la petizione e condividere l’azione con i vostri amici. È un’occasione unica per l’Italia ed il Mezzogiorno intero:lo spostamento della sede della Banca Europea Ricostruzione e Sviluppo, in seguito alla Brexit, a Napoli presso la sede dell’ex Albergo dei Poveri!”.

Pasquale Cataneo, ex consigliere comunale e provinciale di Foggia, accoglie la petizione di Movimento 24 agosto- Equità territoriale. Su change.org la petizione: volete che la banca europea si trasferisca a Napoli? “Firmate. I nostri emigrati in Usa e in Europa lo stanno facendo”.

“Con la Brexit- spiega il Movimento sulla pagina facebook- la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers) dovrebbe lasciare Londra. Candidiamo Napoli ad accoglierla e i miliardi e i poteri, le intelligenze e i rapporti, per risanare i Paesi mediterranei passeranno per l’ex capitale partenopea e il Sud. Una opportunità imperdibile. Stanno firmando la petizione anche i leader italo-americani; la sostengono John Calvelli, avvocato dei Clinton, dei Cuomo a New York e nostri emigrati in Belgio e nel resto d’Europa. Hanno firmato docenti come Viesti e Daniele, scrittori come de Giovanni. O vogliamo poi chiederci perché, ove la sede fosse un’altra, “come mai al Sud no?”.

https://www.facebook.com/Movimento24Agosto/videos/553428295467394/