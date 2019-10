Museo e territorio – “Il Gargano tra storia e società” a Manfredonia

Manfredonia, 25 ottobre 2019. Partecipazione e interventi di rilievo per l’evento MUSEO E TERRITORIO – “Il Gargano tra storia e società: contributi”, svoltosi ieri sera nella Sala Convegni (Torrione dell’Annunziata) del Castello di Manfredonia.

Tra i relatori il prof. Michele Ferri, il dott. Lorenzo Pellegrino, il prof. Michele Presutto, che hanno rispettivamente trattato i temi: La viabilità garganica nella seconda metà dell’Ottocento; L’assistenza nella tansumanza a San Leonardo di Siponto: primo esempio di mutualità sanitaria; Movimento migratorio dalla Capitanata tra ‘800 e ‘900.

Da evidenziare il riconoscimento territoriale, istituzionale e partecipativo per la validità dell’iniziativa promossa dal Direttore del Museo Nazionale Archeologico, arch. Alfredo de Biase.

“Con questa nuova iniziativa si è deciso infatti di continuare ad aprire ulteriormente il museo al territorio ed alla comunità consentendo ad affermati autori di libri, come anche a giovani neolaureati, di presentare le proprie tesi e pubblicazioni in una cornice adatta a valorizzare gli sforzi culturali provenienti dalla propria terra, di dialogare e CONVERSARE in un ambiente culturale aperto proiettandosi verso un confronto allargato e stimolante”.