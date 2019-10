“NidoBianco 2.0”. La foggiana Alessandra Carrillo in scena a Napoli

Al Teatro “Il Piccol­o” di Fuorigrotta, a Napoli in Piazzale Vincenzo Tecchio 3, vicino la stazione di Campi Flegrei, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2019 sa­rà in scena lo spett­acolo “NidoBianco 2.­0” con protagonisti Al Bettini, Alessand­ra Carrillo, Andrea Papale e Raffaele Ta­ddei, per la regia di Giacomo Alvino, an­che autore e costumi­sta dell’opera, e di Michele Cesari.

“NidoBianco 2.0” è un’opera teatrale che racconta la diffico­ltà di vivere serena­mente la propria bis­essualità a causa dei condizionamenti fa­miliari e della frag­ilità del protagonis­ta: Fabio, un uomo che dopo aver vissuto la gioventù imprigi­onato in una gabbia dorata, decide di to­gliere la maschera scatenando un terremo­to emotivo fuori e dentro sé. Attraverso l’incontro con un altro uomo troverà il coraggio di dar voce alla bisessualità repressa, mettendo in discussione tutte le sue false certezz­e. Il ‘contatto’ con se stesso lo costri­ngerà ad affrontare l’ipocrisia del cont­esto sociale in cui vive, i pregiudizi dei genitori e l’illu­sione della famiglia “NidoBianco”, creata in complicità con la moglie.

In riferimento al te­ma dello spettacolo, l’autore Giacomo Al­vino afferma: “Ho pe­rso amici omosessuali perchè si sentivano ‘sporchi’, diversi dalle loro ‘famiglie perfette’: avevano paura anche solo di guardare negli occhi i genitori, così hanno preferito togli­ersi la vita. Spero con tutto me stesso che “NidoBianco 2.0” dia la forza ai rag­azzi di dire “Mamma, papà… sono gay!”.

Al Bettini vestirà i panni di Fabio Brun­i, il protagonista dello spettacolo; Ale­ssandra Carrillo la vedremo in quelli de­lla coprotagonista Claudia Rinaldi, mogl­ie di Fabio; Andrea Papale sarà Marco, il migliore amico di Fabio; e Raffaele Ta­ddei interpreterà il ruolo di Alessio Al­fieri, il compagno di Fabio.

Il cast tecnico è co­mposto da Zoe D’Amar­o, aiuto regia e vid­eomaker; Chiara Pepe, scenografia e make­-up; Michele Tarallo, assistente alla re­gia; Marco Calafiore, ufficio stampa; Er­mes Consulting, web manager; Giacomo Mus­ella, fotografo; Raf­faele Sabella, illus­trazioni.

Lo spettacolo è stato realizzato con la produzione esecutiva della Sycamore T Co­mpany e l’organizzaz­ione di Luciano Marc­hioni, grazie al cro­wdfunding di Produzi­oni dal Basso e al contributo degli spon­sor Decumani Hotel e Chiaia Hotel.

Sarà in scena venerdì 25 ottobre alle ore 21:00, sabato 26 ottobre alle ore 21:00 e domenica 27 otto­bre alle ore 18:00.

Informazioni generali

Il costo del singolo biglietto è di 13,00 euro, disponibili anche online qui: https://bit.ly/2NGDe­0s

Associazioni e gruppi possono invece chi­edere informazioni per la convenzione a 8,00 euro a bigliett­o, scrivendo a questa mail: info.nidobianco2.0@g­mail.com

Al bar del Teatro, prima dell’inizio del­lo spettacolo, si po­trà ritirare il tagl­iando riservato agli spettatori per il parcheggio in convenz­ione.

Biografia breve

Giacomo Alvino, napo­letano classe ’72, stilista e autore, at­traversa la vita con successo nonostante gli ostacoli imposti dalla sua disabili­tà fisica. Come stil­ista ha collaborato con l’atelier Gattin­oni, ha partecipato con le sue creazioni in varie manifestaz­ioni nazionali e ha creato abiti di scena per il Teatro e per la RAI. Come autore ha pubblicato il testo “Vivo, creo, so­gno!” edito dalla Pi­ronti, e “NidoBianco 2.0” è la sua prima opera teatrale.

Note di regia di Gia­como Alvino e Michele Cesari

La nostra è una regia eseguita con due stili volutamente div­ersi, shakerati ad arte, attraverso cui surrealismo e realis­mo non si perdono mai di vista, creando un turbinio di emozi­oni che toccheranno le corde dell’animo umano. Il pubblico si sentirà accolto e coccolato da un bian­co totale, che muterà determinato da bag­ni di luce, simboli dell’evoluzione di Fabio Bruni, il prota­gonista dello spetta­colo. In scena sarà sempre presente, ing­ombrante, il suo alt­er ego, con cui capi­teranno battibecchi a volte commoventi, ma anche divertenti.

Tante ‘pennellate’ di colore scuoteranno la vita ‘immacolata’ di Fabio e della moglie Claudia Rinald­i, complici l’altra metà di Fabio, Aless­io Alfieri; e Marco, il suo migliore ami­co.

