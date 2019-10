Portava prostitute in strada e chiedeva sesso, arrestato barese

(ANSA) – BARI, 25 OTT – Da molti mesi accompagnava due 20enni rumene sulla strada provinciale che collega Adelfia a Rutigliano, in provincia di Bari, dove le donne si prostituivano. All’ora di pranzo, poi, le portava a mangiare in in una stazione di servizio. E in cambio di questi favori chiedeva prestazioni sessuali. Per questo un 41enne incensurato, residente nel Barese, è stato arrestato dai carabinieri di Cellamare (Bari) con l’accusa di sfruttamento della prostituzione.

L’uomo è stato arrestato in flagranza, mentre portava nella sua autovettura le due giovani rumene. Le donne hanno confermato che l’uomo chiedeva prestazioni sessuali.