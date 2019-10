Sia srl verso la liquidazione. Sgarro: “Un fallimento annunciato”

In liquidazione la Sia Srl di Cerignola dopo che il tribunale ha rigettato il concordato preventivo. La decisione è scaturita da una riunione informale dei sindaci dei comuni dei 5 reali siti con i commissari prefettizi di Cerignola e i dirigenti di Sia. L’incontro ufficiale per decidere le sorti della società che si occupa della raccolta dei rifiuti è convocato per il 30 ottobre. Oggetto di discussione nel tentativo di riportarla in vita, le strategie di ricapitalizzazione e un nuovo concordato, improbabili se non impossibili.

“La debitoria è di circa 30 milioni di euro, 16 milioni dall’ultimo bilancio, Cerignola ne rappresenta il 42%”. I ragguagli sui numeri della società sono forniti dall’ ex consigliere comunale Tommaso Sgarro: “Non ci voleva la sfera di cristallo per capire cosa sarebbe successo senza il 6° lotto degli impianti, i ritardi nella biostabilizzazione e il compostaggio assente. Quando il 5° lotto si è esaurito da conferire i rifiuti a 15 Km siamo andati a Grottaglie, la Tari è aumentata del 54%, e va verso il fallimento la società. Questo non è un giudizio politico su questi 4 anni di amministrazione Metta ma un dato di fatto che il collegio sindacale Sia ha sottolineato quando i commissari prefettizi hanno chiesto informazioni”.

I 200 lavoratori a rischio licenziamento hanno diffuso un volantino in cui scrivono di aver preso atto della volontà dei sindaci di non ricapitalizzare ma di procedere per la messa in liquidazione. “Ciò che sconcerta è la mancanza di una strategia. Il fallimento è l’epilogo di scellerate scelte della proprietà in merito alla valorizzazione impiantistica e all’adeguamento dei corrispettivi servizi svolti e, soprattutto, della cronaca mancanza di pagamenti dovuti. Ora si rincorrono voci di uno ‘spacchettamento’ per cui ogni Comune dovrà provvedere per sé, non si sa con quale personale e con quali soggetti economici. Sono certamente interessati all’ acquisizione avvoltoti che vorranno realizzare profitti con il rischi della macelleria sociale. Noi ci opporremo in tutti i modi a questa prospettiva. Ribadiamo che occorre l’assoluto rispetto delle norme regionali che prevedono un gestore unico di Aro (ambito ottimale di raccolta, ndr). In mancanza di risposte adotteremo tute le iniziative che la legge consente a tutela dei nostri diritti e del nostro futuro”.