Vasco Rossi: esclusiva mondiale “Se ti potessi dire”

TESTO SE TI POTESSI DIRE

Se ti potessi dire

Quante volte ho voluto morire

Quante volte camminando sul filo

Sono stato, sono arrivato vicino

All’inferno

Della mente

Quell’inferno

Che esiste veramente

Se ti potessi dire

Quante volte ho pianto per capire

Quante volte sono stato sul punto

Di lasciarmi andare

All’inferno

Della mente

Quell’inferno che esiste veramente

Esiste veramente

Se potessi raccontarti per davvero

Le abitudini di cui non vado fiero

Le malinconie, le nostalgie perfino dei rimpianti

Per le cose che se avessi adesso ancora qui davanti

Le rifarei esattamente così sì

Stessi errori stesse passioni

E le stesse delusioni

Sì

Se ti potessi dire

Quante volte ho voluto rischiare

Da una parte l’equilibrio mentale

E dall’altra volare

Sull’inferno

Della mente

Quell’inferno

Che esiste veramente

Esiste veramente

Se potessi raccontarti per davvero

Le abitudini di cui non vado fiero

Le malinconie, le nostalgie perfino dei rimpianti

Per le cose che se avessi adesso ancora qui davanti

Le rifarei esattamente così sì

Stessi errori stesse passioni

E le stesse, stesse, stesse delusioni sì

Vivere per amare

Vivere per sognare

Vivere per rischiare

E vivere per diventare

Vivere per adesso

Vivere lo stesso

Vivere per errore

E Vivere con passione

Vivere solamente

Vivere continuamente

Vivere senza ricordo

E senza rimpianto

Dairarara

Senza rimpianto

Dairarara

Senza rimpianto

Dairarara

Senza rimpianto

Se ti potessi dire