Vieste. Chiesti 20 anni per Raduano e altri 37 anni per i coimputati

La Dda ha chiesto al gup di Bari la condanna a 20 anni di reclusione di Marco Raduano, 36 anni, viestano, ritenuto al vertice dell’omonimo clan coinvolto nella guerra di ma­fia nel centro garganico, accusato di traffico e spaccio di droga aggravato dalla mafiosità, e di porto e detenzione illegale di armi. La stessa pena – 20 anni di carcere – il pm Ettore Cardinali l’ha invocata per il nipote del presunto boss, Liberantonio Azzarone di 29 anni: 13 gli anni di reclusione invocati per Gianluigi Troiano, di 26 anni, anche lui viestano; mentre 4 anni di carcere sono stati invocati per il padre Luigi Troiano di 56 anni, che risponde «solo» di concorso nella detenzione di 152 chili di marijuana senza la contestazione dell’aggravante della mafiosità.

14 garganici furono fermati il 7 agosto del 2018 dai carabinieri del nucleo investigativo di Foggia e dai colleghi della tenenza di Vieste su decreti di fermo spiccati dalla Direzione distrettuale an­timafia.

Il processo si celebra con rito abbreviato da­vanti al gup del Tribunale di Bari Francesco Pellecchia che ha rinviato l’udienza a dicembre quando sono previste le arringhe degli avvocati Francesco Santangelo (difende i due principali imputati, zio e nipote); Cristian Caruso (assiste Azzarone e Gianluigi Troiano); Giancarlo Chiariello (codifensore di Raduano); e Federico Straziota, che difende Luigi Troiano. La sen­tenza di primo grado dovrebbe essere pronun­ciata a gennaio.

fonte retegargano

fonte prima Gazzetta del Mezzogiorno – Gazzetta Capitanata