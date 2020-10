COVID. Emiliano non esclude lockdown: “Decisione difficile,valutare casi”

“Se i posti letto non ci sono né in Puglia, né in Lombardia né in Campania né in altri luoghi dobbiamo prendere decisioni difficili ma evidenti a tutti”. Il governatore Michele Emiliano, ospite alla trasmissione Titolo V su Rai 3, parla della seconda fase del virus. “A questa seconda ondata moltissimi non credevano, ci hanno fatto fare le elezioni a settembre e le Regioni chiedevano luglio. Questo ha determinato che durante la campagna elettorale si sono infettati persino i candidati presidenti. Abbiamo sparso un innesco che non ha tenuto conto che, nel frattempo, non abbiamo posti letto di medicina, pneumologia, terapia intensiva sufficienti a gestire queste ondate, di questo siamo preoccupati, non del fatto che il virus uccida tutti quelli che contagia”.

https://www.facebook.com/micheleemiliano/videos/702230303718562

Riguardo ai numeri: “E’ bene dirlo, sono il doppio di quelle di marzo e aprile. In Campania ci sono 2300 contagiati che sono più della metà di quelli che si sono contagiati in Puglia a marzo e aprile, numeri altissimi”. Riguardo alle decisioni di Vincenzo De Luca, tuttavia, risponde che “non dà giudizi”. Il governatore è sicuro che il trend andrà avanti così: “A marzo aprile avevamo il lockdown che faceva da muro, oggi non c’è più e non ci sono elementi nella società in grado di fermare questo picco”.