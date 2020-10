Da Manfredonia “Dominik&Inferi”: recensione prodotti per il pubblico

“Salve a tutti ragazzi..” È così che inizia ogni nostro video.

L’idea di fare video è nata nel momento più difficile di questo 2020, durante la quarantena, parlandone con amici e famigliari che non erano sicuri del progetto che avevo in mente. Quindi, ho pensato di contattare un caro amico con cui iniziare questa avventura, 20 Marzo 2020. Quando nacque il canale (7 Aprile 2020) i primi video, non avevano una qualità che raggiungesse un minino degli standard di oggi sul Web (YouTube). Tra cui il primo video fu pubblicato il giorno stesso dell’apertura del canale, aprendo poi anche una pagina Facebook e una pagina Instagram su cui farci conoscere e creare post inerenti ai nostri video.

Dopo la prima pubblicazione, ed avere spammato un po’ il video sui vari Social, un vecchio amico mi contattò per dirmi di essere disposto ad aiutarci nella realizzazione di questi video, restando sulla parte tecnica di essi (Editing) continuando questa nostra avventura. Dopo la pubblicazione di alcuni video (20 Maggio 2020) uno dei membri del team ha dovuto abbondare il progetto, restando in due e dando un nome definitivo al canale: Dominik&Inferi.

Dominik sono io, il narratore dei video e che recensisce prodotti per i video.

Inferi, il “regista” che gestisce la parte social ed il montaggio di essi.

Il canale nasce per recensire prodotti presi da siti stranieri per lo più cinesi, affidabili e non, così da provare e testare la loro qualità pur avendo quasi sempre un prezzo molto ridotto. Avendo già molta esperienza nell’acquistare online su questi siti stranieri, più di 6 anni, ho acquistato prodotti del valore superiore di 5.000€.

In questi anni ho imparato ad acquistare i prodotti migliori e di qualità superiore, acquisendo anche più metodologie per averli del tutto gratis. Il canale YouTube, ed i vari social, sono un mezzo di trasmissione per far conoscere agli altri la mia esperienza ed aiutarli negli acquisti online. Tutto il materiale da noi creato è reperibile per tutti, e tutti possono condividere le loro idee e le loro esperienze tramite i nostri video, aiutandoci l’un l’altro per avere la miglior esperienza online.

La pubblicazione dei video avviene ogni Domenica alle ore 13:00.

“Perché proprio la Domenica alle 13:00?”

Facendo alcune ricerche online e guardando le statiche, abbiamo notato un maggiore afflusso di persone in quel giorno della settimana, essendo un giorno festivo, abbinando un orario ottimo per i nostri spettatori.

Siamo anche disponibili per aiutarvi in privato, qualora volesse contattarci su uno dei nostri social, o sulla nostra e-mail, per i vostri acquisti online.