Foggia. “Continuano a schiantarsi contro le auto in sosta”: danni a 9 mezzi

Foggia, 25 ottobre 2020. Ancora incidenti stradali con auto in sosta coinvolte. Dopo l’incidente di ieri in via Arpi dove sono rimaste danneggiate 4 auto in sosta mentre il pirata della strada è fuggito (pare che sia stato individuato), altri due incidenti analoghi oggi in città. Il primo stanotte in viale degli aviatori dove un autocarro, pare a causa di un corto circuito, si è messo in moto da solo andandosi a schiantare contro due auto in sosta.

L’altro, stamattina in via Bonante dove un pitata della strada ha perso il controllo del veicolo danneggiando 3 auto in sosta. Fortunatamente non ci sono feriti. In tutti i casi è intervenuta la Polizia Locale.