Foggia, la proposta “Segnalano falsi assembramenti? Pagare una sanzione”

Foggia, 25 ottobre 2020. Sanzioni per chi segnala assembramenti alle forze di polizia che poi si rivelano inesistenti. La richiesta arriva dal dott. Stefano Berardino sindacalista della UIL FPL – Polizia Locale di Foggia. Un’ordinanza ad hoc contro i delatori, sul modello di quella emanata dal sindaco di Borgosesia in Piemonte, che colpisce e sanziona chi crea inutili allarmismi. Troppo spesso alla sala operativa del Comando giungono delle segnalazioni dai cittadini che indicano degli assembramenti.

Le pattuglie vanno sul posto e, troppo spesso, le segnalazioni non risultano vere. Bisogna limitare l’allarmismo, se si vuole procedere al meglio. Le forze non sono illimitate e pattugliare una città estesa come Foggia con tante zone calde non è semplice.