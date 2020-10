Fratres omnes/2. La fraternita’ e la grammatica delle cose

La fraternità non si improvvisa. Non sorge dall’oggi al domani. Non è qualcosa che nasce spontaneamente. Essa esige che la si costruisca lentamente e faticosamente. E’ un cammino lungo che esige gradualità e impegno. Richiede consapevolezza e scelte reiterate nel tempo. La fraternità è una scelta che, come tante altre, richiede un qualche distacco e alcune rinunce. A volte anche strappi dolorosi. Per questo, al contempo, esige vigilanza sul proprio egoismo che può essere strutturale o anche di ritorno.

Essa ci chiede di fare i conti, per chiuderli definitivamente, con il nostro narcisismo infantile che, sempre in agguato, rischia di estendersi anche alla vita adulta, compromettendo relazioni, affetti, priorità nelle scelte, minando sia la vira personale che quella comunitaria. La fraternità è innanzitutto una visione delle cose, uno sguardo su di me e sugli altri, una sorta di schema mentale con cui ci rapportiamo a noi stessi e al nostro prossimo. Una forma mentis con cui ci esponiamo alle sfide e alle sorprese della vita. In altri termini, prima che una prassi, la fraternità è una disposizione del pensiero e del cuore.

Non è figlia del buonismo d’occasione, ma di una bontà scelta quale stile di vita. Scrive il papa a riguardo che “Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno” (Francesco, Fratres omnes, n. 11). Non si tratta di rinunciare al proprio ego, ma di superarlo per portarlo a compimento.

La fraternità è avere per gli altri quelli stessi occhi e quella medesima attenzione che ciascuno ha nei confronti di se stesso. Forse per questo essa comincia a sorgere in ciascuno quando si è disposti ad accettare la propria fragilità, condizione necessaria che ci consente, in un secondo tempo, di aprirci a quella altrui. Non per puro pietismo, ma per farsene carico alla luce di una saggia condivisione. Chi diventa consapevole della propria fragilità, difficilmente rimprovererà, rinfacciandola, quella altrui. Al contrario, la considererà una condizione universale che accomuna tutti, la quale potrà essere attenuata solo percorrendo insieme la via della fraternità.

La fraternità nasce solo nell’alveo di una cultura che fa della “Cura” la categoria centrale della vita personale e sociale. Ma per fare questo bisogna superare la falsa idea di una vita fondata sulla logica del puro interesse e del mero scambio. O peggio del solo profitto. L’uomo, sosteneva agli inizi del Novecento il filosofo tedesco M. Heidegger, padre dell’esistenzialismo, è l’essere della cura e non dello scambio. E non solo cura dell’umano ma anche cura del creato.

La fraternità è il patto che stipuliamo ogni giorno con tutte le espressioni della vita. Tuttavia non è un optional. Al contrario, essa è già scritta nella struttura delle cose, o come direbbe il filosofo Hegel, nell’ordine razionale del mondo. Un ordine razionale che si fa etico e politico. In altri termini, come ha affermato Levinas, la fraternità è la grammatica dell’esistente. O, come direbbe il filosofo I. Mancini, è la ragione fatta prassi. Ignorarla significherebbe affermare ch ogni tentativo di progresso è a rischio di fallimento. Ecco perché, secondo papa Francesco, la fraternità dovrebbe essere assunto come il criterio di ogni agire, sia individuale che collettivo.

Senza fraternità finisce per predominare una visione delle cose basata sullo scambio, sul profitto e sull’interesse. Sulla prevaricazione e sulla logica del più forte. Si viene così a creare una cultura dello scarto, dove “I conflitti locali e il disinteresse per il bene comune vengono strumentalizzati dall’economia globale per imporre un modello culturale unico. Tale cultura unifica il mondo ma divide le persone e le nazioni, perché la società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli” (Francesco, Fratres omnes, n. 12).

Senza fraternità “Siamo più soli che mai in questo mondo massificato che privilegia gli interessi individuali e indebolisce la dimensione comunitaria dell’esistenza. Aumentano piuttosto i mercati, dove le persone svolgono il ruolo di consumatori o di spettatori. L’avanzare di questo globalismo favorisce normalmente l’identità dei più forti che proteggono sé stessi, ma cerca di dissolvere le identità delle regioni più deboli e povere, rendendole più vulnerabili e dipendenti. In tal modo la politica diventa sempre più fragile di fronte ai poteri economici transnazionali” (Francesco, Fratres omnes, n. 12).

Dà da pensare il fatto che la prima rivoluzione laica della modernità, quella francese, ispirandosi ai principi dell’illuminismo, che esaltava la ragione come guida di ogni agire, avesse fatto propria, accanto alla libertà e all’uguaglianza, anche la categoria della fraternità, per costruire un nuovo ordine sociale, sia nazionale che universale.

Per questo il pontefice, sulla scia del santo folle di Assisi, Francesco, e in linea con la sua enciclica precedente Laudato sii, pensa ad una fraternità non soltanto umana, ma universale e cosmica, capace cioè di comprendere anche il creato. Scrive a tal proposito Papa Francesco: “Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi. Ma abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” che abita la Casa comune. Tale cura non interessa ai poteri economici che hanno bisogno di entrate veloci. Spesso le voci che si levano a difesa dell’ambiente sono messe a tacere o ridicolizzate, ammantando di razionalità quelli che sono solo interessi particolari. In questa cultura che stiamo producendo, vuota, protesa all’immediato e priva di un progetto comune, è prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni” (Francesco, Fratres omnes, n. 17).

La fraternità allora diventa non solo principio di un’ecologia sociale, ma anche di una ecologia integrale. Solo se sentiamo la terra come “madre” e come una grande “casa comune”, possiamo sentire ogni uomo e ogni creatura come legata a noi da un rapporto di fraternità e di sorosità. Una fratellanza e sorellanza che forse unicamente ci permetteranno anche di affrontare in modo diverso questa pandemia che ci sta mettendo tutti in gioco.

In questa seconda ondata – dove il rischio di uno scoppio dei conflitti sociali rimasti troppo a lungo nascosti e taciuti – con il distanziamento sociale rischiamo di mettere da parte la fraternità, senza saper che non è la vicinanza che ci rende fratelli, ma sarà la fraternità a renderci davvero più vicini. Anche se lontani. Si, perché la fraternità ci responsabilizza tutti e ciascuno. Ognuno verso tutti e tutti verso ciascuno. Non ci dà il permesso di scaricare nessuno. Non ci consente di lasciare indietro alcuno. Non ci dà il diritto di stare nè avanti né sopra gli altri, ma l’uno acanto all’altro per affrontare insieme questa sfida e altre che verranno.. Il tutto per essere all’altezza della nostra umanità. All’altezza della nostra razionalità.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 26 ottobre 2020