Il Cosenza riacciuffa il Lecce

Il Cosenza ha riacciuffato il Lecce nel secondo tempo. Match vivace e un pareggio giusto per quanto visto in campo. La squadra di Corini ha accumulato un maggior numero di occasioni ma i calabresi hanno saputo rispondere colpo su colpo e in alcuni frangenti sono anche riusciti a mettere in difficolta’ i giallorossi. Come nei primi venti minuti quando Carretta ha sprecato il pallone del vantaggio. Il Lecce ha sbloccato il match all’11’ con Coda. L’attaccante pugliese ha poi sbagliato il calcio di rigore del possibile 0-2. Un episodio che si e’ rivelato determinante perche’ il Cosenza e’ rimasto aggrappato alla gara e nella ripresa ha pareggiato con Gliozzi. Diverse le occasioni da una parte e dall’altra (bravo soprattutto Falcone) fino al fischio finale di Aureliano. (fonte: lega serie b)