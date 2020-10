Manfredonia, 25 ottobre 2020. COVID_:19: isolamento fiduciario per le classi 5F e 4e dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Manfredonia, e per almeno 4 insegnanti fino al 3 novembre 2020. La notizia, appresa in anteprima da Stefania Consiglia Troiano di Rete Smash, è stata confermata a StatoQuotidiano.it.

Da raccolta dati, l’isolamento fiduciario sarebbe stato disposto anche per una classe di un altro istituto scolastico.