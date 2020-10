Manfredonia. Scuola, un genitore “Più importante salute dei nostri figli o i protocolli?”

Manfredonia, 25 ottobre 2020. “Sono un genitore di un bimbo che frequenta la scuola IC San Giovanni Bosco,. Sono molto preoccupato e lo sono ancora di più nel sapere che questa battaglia contro il virus continueremo a perderla se continuiamo ad applicare inutili e labili protocolli che non tengono conto della salute dei nostri figli. Oggi scopriamo che due classi sono in quarantena fiduciaria, un insegnante e un alunno positivo, 4 insegnanti in quarantena.

La cosa preoccupante è che tali insegnanti hanno avuto supplenze in altro classi oltre ad aver usato altre classi per i pon pomeridiani. Mi preoccupo ancor di più nel sapere che durante la quarantena l’Asl non farà nessun tampone per mappare eventuali focolai, ma si limiterà solo a chiedere le condizioni generali dei soggetti coinvolti. Ciò vuol dire che un asintomatico dopo 10 giorni, ritornerà a scuola. Soffro nel sapere che il dirigente e tutto il personale scolastico non ha nessun potere decisionale circa la chiusura della scuola perché se non si raggiunge il 40% dei contagiati, la scuola non potrà chiudere.

Allora mi chiedo sarà più importante la salute dei nostri figli o questi inutili protocolli che non servono a nulla?”. (Manfredonia, 25 ottobre 2020).