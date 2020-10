Manfredonia superlativo in trasferta a Vieste, battuto per 2 a 5

Continua la serie positiva per il Manfredonia Calcio 1932, che batte per 2-5 in trasferta l’Atletico Vieste nel quarto turno del campionato di Eccellenza pugliese girone A.

PRIMO TEMPO – Il Manfredonia, rifila una cinquina all’Atletico Vieste, condannandolo all’ultima posizione in classifica. Parte bene il Vieste che cerca di mettere alle corde il Manfredonia con i suoi calciatori più rappresentativi in primis Sollito, Colella e De Vita ma quando meno te lo aspetti è Colangione che segna il goal del vantaggio. Calcio d’angolo sul primo palo battuto da Partipilo, spizzata di testa di Nino Morra sul secondo palo, dove come un condor si avventa Colangione che di testa mette il pallone in rete, per la sua seconda segnatura stagionale. Al 18’ va in rete De Vita per il Vieste ma il direttore di gara annulla a seguito di segnalazione di fuori gioco da parte dell’assistente De Musso. Vivaci proteste in campo, in effetti, la posizione di De Vita è apparsa essere regolare, come poi in effetti poi sarebbe stato appurato dalle riprese televisive. Il Manfredonia prende il pallino del gioco senza alcun timore reverenziale ed al 24’ segna il suo secondo goal con il gladiatore Benny Cicerelli, il quale, dopo aver intercettato un pallone ribattuto fuori dell’area di rigore avversaria, lasciava partire un missile che si insaccava nell’angolino, quindi nulla da fare per l’incolpevole Equestre. Al 29’ accorcia le distanze il Vieste. Il solito Colella calcia a rete una punizione e sulla respinta di Leuci, si fionda Caruso che di testa manda il pallone nel sacco. Palla al centro con il Manfredonia che non accusa il colpo, anzi, aumenta la pressione sino a quando al 33’, Nino Morra riceve il pallone a centrocampo, avanza una ventina di metri e lascia partire un missile terra aria che si infila, alla velocità della luce, nel sette alla sinistra di Equestre che non può far altro che osservare, probabilmente, il goal più bello della quarta giornata della eccellenza pugliese. Stadio ammutolito e grandi feste in campo per il giovane goleador che a suon di goal sta concentrando i riflettori su se stesso. L’ultimo squillo lo suona Pasquale Trotta che al 48’, entra in area e tira nell’angolino ma vi è la tempestiva ribattuta del portiere locale.

SECONDO TEMPO – Manfredonia entra in campo nella ripresa molto determinato. Il primo squillo arriva al 11’, quando Trotta calcia a rete, ma Equestre ancora una volta gli nega la gioia del goal. Al 15’ c’è gloria per Mario D’Angelo, tra i migliori in campo, al suo secondo goal stagionale. Un pallone permane nell’area di rigore del Vieste, traiettoria discensionale, D’Angelo lo vede scendere, grande gesto atletico, quello dei grandi campioni, una rovesciata alla “Pelè” con il pallone che si infila nel sacco. Che dire, chapeau Mario. Al 18’ il forte difensore Sollitto viene espulso per somma di ammonizioni. In superiorità numerica il Manfredonia mette nell’angolo il Vieste ed al 21’ Trotta viene atterrato in area ma il direttore di gara lascia correre mentre il pallone finisce a Coronese che tira nell’angolino ma anche in questo caso Equestre respinge. Al 31’ è il Vieste che usufrisce di un calcio di rigore generoso. E’ De Vita che entra in area e dopo essere stato sfiorato si lascia cadere con l’arbitro che indica il dischetto.

A battere il rigore è lo stesso De Vita che sigla quindi il 2 a 4. Al 37,’è Colella che sferra un gran fendente diretto nell’angolino ma Leuci è reattivo e devia in angolo. Al 42° ultima emozione, con Trotta che entra ed è atterrato da Equestre. Questa volta il direttore di gara non ha esitazioni e indica il dischetto, tra le proteste locali. E’ lo stesso Trotta che calcia il rigore e segna il 5 goal per il Manfredonia e la sua rete numero 99, un vero record. Fino al termine è normale amministrazione.