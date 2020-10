Napoli rimonta e batte il Benevento

(LEGA SERIE A) La squadra di Gattuso infila la seconda vittoria consecutiva in Serie A TIM e sale a 11 punti in classifica, agganciando il Sassuolo al secondo posto.

Nel primo tempo, dopo una lunga fase di studio a ritmi blandi, il Benevento passa in vantaggio con Roberto Insigne, al suo primo gol in Serie A TIM. Siamo alla mezz’ora, e il gol suona da sveglia per il Napoli che nel restante quarto d’ora staziona perennemente nella metà campo dei padroni di casa, producendo due traverse (una di Manolas e una su deviazione di Caldirola) e calci d’angolo in serie (ben 9 contro nessuno della squadra di Inzaghi). Nella ripresa gli ospiti ripartono all’assalto riuscendo a ribaltare il risultato. Prima a Lorenzo Insigne viene annullato il gol del pareggio, poi il fantasista di Gattuso realizza un gol strepitoso con un siluro dal limite che si infila sotto la traversa al 60′. Passano 7′ e Petagna, subentrato a Mertens, firma il gol vittoria in girata dentro l’area di rigore. Nel finale padroni di casa vicini al pari con un colpo di testa di Maggio, mentre nel recupero Politano scheggia l’incrocio. (lega serie a)