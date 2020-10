Bari, 25 ottobre 2020. Nota dell’Azienda ospedaliero universitaria Consorziale Policlinico di Bari, principale ospedale covid della Puglia, ha chiuso ieri pomeriggio i ricoveri covid per “assoluta mancanza di posti letto”.

“I ricoveri per covid in Puglia sono saliti ieri a 575 (di cui 53 in Intensiva), a fronte di poco più di 800 posti disponibili”.