Poker del Cagliari al Crotone

(Lega serie a) Gara ricca di gol e spettacolo tra Cagliari e Crotone. Alla fine prevalgono i sardi 4 – 2, che contro i calabresi in A non hanno mai perso. In gol vanno 6 diversi marcatori, Lykogiannis, Simeone, Sottil e e Joao Pedro per i padroni di casa, Messias e Molina per gli ospiti. Curiosità per Simeone, unico calciatore a segnare al Crotone in A con tre maglie diverse (Genoa, Fiorentina e, appunto, Cagliari). La seconda vittoria consecutiva in Serie A TIM vale per la formazione di Di Francesco l’aggancio alla Lazio a 7 punti, mentre quella di Stroppa diventa la più battuta del campionato con 15 gol al passivo e resta all’ultimo posto con 1 punto. (lega serie a)