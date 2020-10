Torna il consiglio comunale, fra le mozioni Parco città e lavoratori Lsu

Foggia, 25 ottobre 2020. E’ convocato per domami mattina in videoconferenza sulla piattaforma “Zoom” il consiglio comunale. All’ordine del giorno un argomento di seconda convocazione, l’accordo di Programma fra Regione Puglia e Comune di Foggia per la riqualificazione urbana, ( il progetto è ubicato lungo la direttrice via Lucera viale Giotto) della ditta Di Santo costruzioni s.r.l. Temi urbanistici anche per quelli di prima convocazione, il Programma Integrato con soggetto proponente Edil Ambiente S.r.l. / Aedilia Costruzioni S.r.l.

In agenda, la mozione per la stabilizzazione dei lavoratori Lsu/Lpu, la mozione su Parco città e quella per il canile municipale.Il dibattito sul rinnovo della convenzione per Parco città è stato anticipato da petizioni su Change.org e incontri, dal vivo e online, degli operatori, ed è stato al centro della cronaca in questi ultimi mesi. L’organizzazione politica “Foggia non si lega”, scrive sui social: “Domani mattina torna il Consiglio Comunale, non delibera dal 4 settembre. Speriamo che la maggioranza sia presente e che stavolta si discuta davvero, noi saremo attenti e vigili”.