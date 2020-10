Università: domani graduatoria specializzazioni medici

(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Verrà pubblicata domani, secondo quanto si apprende, la graduatoria a del concorso per le specializzazioni in Medicina. La Sesta sezione del Consiglio di Stato ha infatti depositato 16 diverse ordinanze cautelari che accolgono gli appelli del ministero dell’Università e del ministero della Salute in riforma delle precedenze ordinanze cautelari del Tar che avevano ammesso con riserva i concorrenti.

Con le 16 ordinanze, il Consiglio di Stato ha annullato l’ammissione con riserva e si è limitato a disporre che il Tar fissi l’udienza di merito con priorità nella quale si potrà eventualmente valutare la questione di legittimità costituzionale. Per la Sesta Sezione del consiglio di Stato va dato prevalente rilievo all’esigenza di immediato proseguimento della procedura relativa al concorso delle scuole di specializzazione di medicina con immediata pubblicazione della graduatoria. Il concorso si era svolto lo scorso 22 settembre per un numero di 14.395 posti, alla prova hanno partecipato in presenza circa 24.000 giovani medici, ma i numerosi ricorsi avevano bloccato la graduatoria che ora potrà essere pubblicata.

(ANSA).